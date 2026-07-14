"Estuvimos un tono por debajo", admite Deschamps tras derrota de Francia

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"Hay que reconocer que hoy hemos estado un tono por debajo", admitió el seleccionador francés, Didier Deschamps, tras la derrota del martes ante España por 2-0 en las semifinales del Mundial 2026.

"Hay mucha decepción. Los jugadores están destrozados porque teníamos muchas aspiraciones, aunque también hay que ser lógicos y reconocer que hoy hemos estado un tono por debajo en el plano técnico frente a un equipo que controló muy bien el partido", dijo tras el duelo.

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"Pero ante todo es culpa nuestra, no quiero acusar a nadie", precisó Deschamps, que buscaba llevar a Les Bleus a su tercer final consecutiva en Copas del Mundo.

El seleccionador galo sí puso en cuestión el nivel del árbitro elegido para el partido, el salvadoreño Iván Barton. "¿Tiene el el nivel para dirigir una semifinal de Copa del Mundo? Ya hemos tenido algunos, pero no voy a responder a eso. Y no es porque hayamos perdido hoy que lo digo. Hubo bastantes situaciones, a menudo en nuestra contra también", agregó.

Pese a la tristeza, el seleccionador francés agradeció el apoyo de los aficionados galos. (Foto: AFP)

Aún así, reconoció que la razón principal de la derrota fue el rendimiento de su propio equipo. "Estuvimos menos peligrosos ofensivamente de lo que podríamos haber estado, con algunos errores técnicos y pases que podrían haber generado situaciones".

"Hay que aceptarlo, este es el máximo nivel, aunque duela. Era el último paso antes de esa posible final (...) En este partido España ha mostrado algo más", concluyó.

*Con información de AFP