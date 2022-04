Examante de Jada Pinkett Smith prepara libro sobre la infidelidad de la actriz

Se dice que August Alsina, el músico que tuvo una relación extramarital con Jada Pinkett, esposa de Will Smith, habría escrito la relación de ambos en un libro.

EN CONTEXTO: Will Smith habría ingresado a una clínica para lidiar con sus emociones

"Se está preparando para firmar un contrato por un libro de mucho dinero que detallará sus relaciones románticas con Jada", dijo una fuente al diario The Sun.

Jada Smith dijo que en 2016 fue un momento en que la relación no era estable y pensó que su matrimonio estaba roto y sin salvación, fue en 2020 que ella reveló haber tenido amoríos con Alsina, de 29 años, mientras ella y Smith estaban separados.

"Alsina siempre ha dicho que Will le dio permiso para estar con Jada, algo que ambos han negado públicamente. Él detallará sobre su tiempo con Jada y cómo pasó el tiempo viviendo en casas de Will mientras éste se encontraba filmando", dijo una fuente cercana a The Sun.

"Estaba realmente enfermo y todo comenzó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarlo con su salud mental", relató la actriz en el programa Red Table Talk hace dos años.

"Y después qué hiciste Jada?", le preguntó Smith, presente en la emisión.

"A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August. Fue una relación, absolutamente", respondió ella.

Se desconoce qué editorial se encargará de la publicación pero se dice que podría recibir una fuerte suma de dinero.