El destituido jefe de la SIT, José Monterrosa, detalla que fue presionado por el viceministro de Comunicaciones, Roberto Letona, para firmar la resolución que favorece a Tigo. El exfuncionario explica que intentó exponerle el caso al presidente Giammattei, pero este no lo dejó ni siquiera hablar.

Presiones y destituciones se produjeron a raíz de un acuerdo que autoriza la entrega sin subastar de una fracción del servicio 4G a la empresa de telefonía Tigo. En estas acciones, habría participado el presidente Alejandro Giammattei, denuncia el exjefe de la SIT, José Monterrosa.

Monterrosa fue destituido del cargo que ocupaba como jefe de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) el 23 de diciembre. Según su versión, fue cesado de su cargo por negarse a firmar el acuerdo que autorizaba un beneficio para la sociedad anónima Comunicaciones y Celulares (Tigo). En su lugar, se designó a Marco Antonio Baten Ruiz, quien sí firmó el documento horas después de su nombramiento.

Monterrosa explicó a Soy502 que Roberto Letona, viceministro de Comunicaciones, lo amenazó de muerte y presionó para firmar el acuerdo que autoriza la entrega de la frecuencia.

Aunque buscó apoyo con el presidente Alejandro Giammattei. Según Monterrosa, el mandatario no le permitió ni hablar y lo recibió con una actitud prepotente y una petición tajante de que debía firmar.

"Yo busqué tratar de hablar con el señor Presidente (Giammattei), en ciertas ocasiones, para ver cuál era la línea para poder llevar a cabo este proceso. Me costó un poco, pero sí pude tener comunicación con el señor Presidente, al cual yo quise explicarle y detallarle cómo está la situación, cómo era, pero él nunca me permitió poderle explicar, sino que una voz tajante y prepotente dijo que así tenían que hacerse las cosas, que así se tenían que hacer, que él no podía perder cierta preferencia que tenía con ciertos canales, ¿verdad? Cierta ayuda es, perdón", manifestó.

"Entonces, a lo cual me quedó claro que ya le habían vendido una idea o que daba las mismas palabras que manejaba el Viceministro a las que manejó el señor Presidente, entonces era de balde de que yo viniera que le explicara, bueno, le quería explicar y no dejó, siguiera con ese entorno, entonces ahí se me cerraban las puertas en que sí o sí tenía que salir esa resolución, a lo cual yo no accedí", explicó Monterrosa.

De acuerdo con Monterrosa, antes de llegar a su destitución, el viceministro de Comunicaciones le exigió en varias oportunidades que firmara el acuerdo que autorizaba la entrega de una porción del servicio 4G a Comunicaciones de Guatemala, S.A. (Tigo). El documento debía firmarse antes del 24 de diciembre.

"Me habían amenazado con publicar como noticia en varios canales de televisión que yo estaba cooptado por la familia Maldonado y que era títere de ellos. Le dije a Letona que lo publicara, que no me quitaba nada, pero que ya se metían a otra puerta legal. No lo hizo, pero me destituyó", dijo Monterrosa.

"Fui ganando tiempo... que estaba viendo las cuestiones legales, y no accedí. El 23 me llamó (Letona) para que me presentara a su despacho y me dijo que ya sabía cuál era la vía y que tenía que sacar la resolución sí o sí la resolución ese día porque ya no había más tiempo y, si no, que presentara mi renuncia. No lo hice y me fui a trabajar a la SIT, pero antes de irme me volvió a llamar a su despacho, cuando llegué, él ya no me atendió y solo me notificaron de mi destitución", detalló.

El 29 de diciembre, Baten Ruiz fue nombrado como nuevo jefe de la SIT. En menos de 24 horas, el 30 del mismo mes, firmó la Resolución SIT-DSI-664-2020 que Monterrosa se había negado a firmar y que otorga, sin realizar subasta pública, una fracción en el ancho de banda 700 Megahertz (MHz) a canales de televisión, pese a que ese espacio está destinado para telefonía móvil en la tecnología 4G.

La resolución ya está publicada en el sitio web de la SIT. En el documento se establece que se está otorgando como parte de un reordenamiento de las frecuencias de banda de 700 MHz, respetándose los derechos de usufructo adquiridos hasta el 30 de diciembre por los operadores móviles, siempre que no se superen los 15 MHZ pareados, es decir 30 MHz (4G).

Reacciones

El viceministro Roberto Letona negó las acusaciones. "Obviamente todo eso que dice el exsuperintendente no es así. En ningún momento se le amenazó de ninguna manera, ni se le coaccionó ni se le amenazó, ni se le dijo nada. Eso es algo que me agarra por sorpresa. No fue así, cualquier persona tiene el derecho de decir lo que quiera, pero en realidad no fue así".

De igual forma, la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, negó "rotundamente las acusaciones vertidas por el exjefe de la SIT" a quien aseguran que "fue removido por procesos de modernización", debido a que "la SIT requiere de un perfil con mayores capacidades técnicas en la Dirección".

El acuerdo

Según el exjefe de la SIT, el problema es que para otorgar la banda 700 MHz, se debe realizar una licitación pública nacional e internacional. Eso está establecido en la Ley de Telecomunicaciones y en convenios internacionales.

En 2019, Comunicaciones y Celulares, S.A. (Tigo) compró a la empresa Alba Visión unos canales de televisión, los cuales no tienen acceso a telefonía móvil, porque no los compró digitales, y con la resolución se está otorgando 30 de los 90MHz que Guatemala tiene para ello, y con lo que el país pierde miles de millones de quetzales, detalló Monterrosa.

Dentro de la banda 700MHz están los canales de Alba Visión, de las iglesias católicas y evangélicas, de la Universidad de San Carlos, de la Academia de Lenguas Mayas, del Congreso y del Gobierno, pero, según el exjefe de SIT, ahora, con el precedente que se estableció, cualquiera de ellos podrá exigir, sin costo, que les otorguen frecuencia móvil.

"Comunicaciones y Celulares, S.A. (Tigo) compró los canales, pero no compró el derecho para estar en telefonía móvil. Los títulos están registrados ante la SIT y dicen que se compró audio y video, no dice telefonía móvil... ahora lo que ellos quieren es cambiar los títulos de usufructo que compraron a telefonía", cuestionó.

Este es uno de los títulos de usufructo que adquirió Tigo en donde se establece que sólo tendrán potencia de video y audio, no de telefonía. (Foto: Cortesía)

No obstante, el viceministro de Comunicaciones, Roberto Letona, explicó a Soy502 que se está haciendo un reordenamiento de la banda ancha 700 MHz y que en un futuro se hará una subasta. "Este proceso inició desde el gobierno del expresidente Jimmy Morales y es de urgencia nacional hacerlo, porque Guatemala ya tiene diez años de retraso en el tema de telecomunicaciones y entre más pasa el tiempo la banda se va depreciando de valor", detalló.

De los 90 MHz con los que contaba Guatemala, 30 MHz se están otorgando a Tigo por los canales que compró y 60 MHz serán subastados este año.

Aunque el usufructo de frecuencia que adquirió Tigo a Alba Visión a través de un mercado secundario establece que se compró audio y televisión, el viceministro Letona asegura que es "potestad" de la SIT establecer el cambio de banda de telefonía o audio y televisión, basado en las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la tabla de atribuciones de la SIT.

"Es como si compre usted una carretera, ya sea que lo utilice para un carro o un camión, usted tiene derecho a usar esa carretera", justificó, por ejemplo, en el caso de los canales religiosos o el del Congreso, su fin es audio y televisión y no telefonía móvil, y "eso es con respecto al uso eficiente del espectro... si ya hay un operador que se dedica a eso, ellos obtuvieron los títulos en la banda adecuada", manifestó.

Mientras que la portavoz del Presidente, Patricia Letona, indicó que "el proceso de ordenamiento y depuración de la banda 700 MHz permitirá preparar al país para la próxima subasta internacional de la banda 4G en un marco más competitivo y de beneficio para el Estado de Guatemala".

Colocará denuncias

Para Monterrosa, el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la misma Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Secretaría contra la Corrupción, "creada por Giammattei", deberían comenzar a investigar todo lo que rodea la Resolución, porque "no cabe duda de que es un caso de corrupción", por lo que presentará acciones legales en las cuales nombrará a todas las personas que, de una u otra forma, han participado en las amenazas y en las presiones.

"En lugar de regalar un espacio con los que Guatemala perdió millones de recursos, se debe iniciar una investigación porque es un claro acto de corrupción. El problema es que he recibido mensajes donde me dicen que todos están alineados y que mi vida corre peligro. Tampoco voy a poner mi vida en juego. Desgraciadamente la corrupción está en todo y todas las instituciones son corruptas", lamentó Monterrosa.

No es el único que ha pedido investigar. También lo hizo la PDH, a través de un comunicado emitido el mismo 30 de diciembre, en el que señala que el proceso de adjudicación de las bandas "podrían ser calificados de opacos y no competitivos y, por lo tanto, lesivos a los intereses del Estado".

Pérdidas

En diciembre de 2019, Colombia realizó una subasta de 80 MHz, en la tecnología 4G, la cual fue otorgada por más de 5 mil millones de pesos colombianos, es decir, unos 1,443 millones de dólares (11,217 millones de quetzales).

"Las subastas de banda de frecuencia son conocidas como certamen de belleza, ya que los países pueden obtener otros beneficios. En Colombia, por ejemplo, además de los recursos, el Estado logró que las telefonías ganadoras colocaran internet gratis en todas las escuelas. Imagínese que eso se hubiera hecho en el país, pero se está perdiendo la oportunidad", lamentó Monterrosa.