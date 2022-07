¿Expulsión de Jackie fue por hablar del "acoso" en La Academia?

La concursante se convirtió en la expulsada de este domingo, pero han surgido especulaciones sobre su salida.

Durante el fin de semana se vivió un momento que fue repudiado luego que se filtrara una conversación privada en la que se escuchan comentarios sexistas y de acoso, aparentemente hacia una participante de La Academia.

El hecho se produjo cuando Cesia y Jackie ensayaban su participación del sábado, en esos momentos se oyen algunas frases fuertes que se escucharon dentro de la transmisión continua.

Antes de iniciar la gala, la producción del programa dijo que se investigó el hecho y que aparentemente los comentarios no iban hacia ninguna de las participantes, algo que no fue de la satisfacción del público, que señaló que el responsable se manifestaba de esa manera de Jackie.

Fue esta misma participante quien salió expulsada el domingo, lo que generó la molestia de familiares de Jackie que resaltaron que esto se debió al incidente.

A través de las redes sociales, Eduardo Ochoa, exacadémico, compartió un video en el que la familia de Jackie reclama a la producción lo ocurrido.

“No se vale que no digan nada y no se disculpen con ella. No, no me voy a callar; la acosaron, la acosaron y se quedaron callados”, se escucha decir a la familiar de la víctima de sexismo.

Por su parte, el equipo de producción intenta calmarla y pedirle que baje la voz, mientras ella señala que no se va a quedar callada.

Familia de Jackie exige respuestas por acoso a la alumna expulsada de La Academia pic.twitter.com/rywvUIVbXn — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) July 5, 2022

Fue en el séptimo concierto cuando la académica resultó ser expulsada, aunque los usuarios aseguran que fue un boicot planeado por La Academia.

Los internautas no tardaron en reaccionar a la reciente expulsión de Jackie en La Academia, que ocurrió precisamente después de viralizarse el caso de sexismo y los reclamos de su familia a la producción ante ello.