Familia de joven desaparecido en convivio denuncia que recibe estas llamadas (video)

La familia del joven que desapareció al salir de un convivio denuncia que recibe llamadas amenazantes.

Oscar David Cifuentes Líquez se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 20 de diciembre, tras salir de un convivio en zona 10.

Desde entonces, amigos, familia y autoridades se han dado a la tarea de llevar a cabo una búsqueda por las posibles rutas que el joven pudo haber tomado de regreso a Mixco, donde reside.

Recientemente, familiares de Oscar dieron a conocer que han recibido llamadas en las que están siendo extorsionados a cambio de "información" sobre el paradero del joven.

Ante ello, la familia ya ha colocado la respectiva denuncia ante el Ministerio Público (MP) para que den seguimiento al caso.

El día de su desaparición, Oscar iba en su motocicleta, con mochila azul, y vestía camisa de botones negra con rayas blancas, pantalón azul claro, zapatos semiformales grises y chumpa negra, detalló un familiar a Soy502.

Últimas llamadas

En una entrevista con Noti7, la esposa del joven contó que la noche que desapareció decidió hacerle varias llamadas, ya que se le hizo raro que no se comunicara.

"Estuve haciéndole varias llamadas, y no me respondió. En algunas ocasiones sí abría la llamada, contestaba pero me colgaba rápido", reveló.

La pareja de Oscar añadió que en la primera llamada escuchó que él iba en moto, en la segunda escuchó "como que habían más personas", mientras que en la última, a eso de las 4:00 horas del otro día "se escuchaba un cuarto vacío".

La preocupación de la familia creció cuando media hora después de esa última llamada volvieron a llamarlo y el celular de Oscar ya sonaba como apagado, por lo que procedieron a colocar una denuncia.

En caso de tener cualquier dato que pueda ayudar con su localización, comunícate a los números: 5188-7551 y 5973-7864.