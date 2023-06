¿Famoso actor mexicano considera buscar la presidencia de 2024?

-

A través de sus redes sociales, el actor publicó un video donde muestra su opinión política respecto a la situación actual de México y su probable candidatura presidencial para la próxima contienda electoral del 2024.

José Eduardo Verástegui, es un popular actor mexicano, que también se define como productor de cine y activista de derechos humanos.

Conocido por interpretar distintos papeles y participar en varias series de televisión tales como: "Mi querida Isabel", "Soñadoras", "Una luz en el camino", "Tres mujeres", "Alma rebelde" o "CSI: Miami", entre otras.

Así también, el actor ha participado en películas como "Meet Me in Miami", "Bella" (también fue productor), o en el documental "La otra parte: La historia no contada del narco".

Sin embargo, el actor en los últimos días ha estado en medio del ojo publico tras publicar en Twitter un video donde habla sobre el acontecer actual que atraviesa México.

Esto podría comenzar con especulaciones sobre Verástegui y su plan para postulare como candidato en las elecciones presidenciales de 2024, sosteniendo que México tiene solo dos caminos: "Una brecha y una vía".

Familia, ¡estamos a tiempo! En política no hay sillas vacías. Todavía nos queda una oportunidad de salvar a México y construir una opción que nos permita recuperar lo perdido y el futuro de nuestra nación. Basta de indiferencia y pasividad en política electoral. ¡Viva México! pic.twitter.com/lvLn6si6zb — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) June 8, 2023

"La clase política tradicional no ha sido capaz de solucionar los problemas que México sufre desde hace décadas, pero sí de agravarlos: hoy tenemos en México más corrupción, más violencia, más pobreza", expresó el actor.

El otro camino, dijo, es el camino de seguridad e innovación, donde se apuesta por el camino que todos los ciudadanos quieren para su país.

"Los mexicanos somos águilas reales no aves de corral como no los han querido inculcar que de brinquito en brinquito no vamos a llegar a ningún lado... seamos grandes soñadores, yo sí sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de la nación", señaló Verástegui.

Para concluir su mensaje, el actor menciona que "todos estos sueños se pueden realizar si tomamos el camino correcto y trabajamos juntos, porque juntos, somos más fuertes, y con esa fortaleza volveremos a hacer de nuestra patria un mejor lugar para vivir, ¡Viva México!".

Visita en Guatemala

El actor Eduardo Verástegui, con ideología ultraconservadora, en el 2021 se reunió con el presidente Alejandro Giammattei tras la firma de la adhesión de Guatemala al Consenso de Ginebra.

En esa ocasión, a través de sus redes sociales, el actor expresó "familia, hoy tuve el honor de acompañar en Guatemala al presidente Giammattei en la firma transcendental de adhesión de su país al "Consenso de Ginebra para promover la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia". Se trata de un hecho histórico".

Verástegui, menciona que los gobiernos deben garantizar el acceso de las mujeres a una atención de salud de calidad, sin incluir el aborto, y que “la familia es base y fundamento de la sociedad, con derecho a tener la protección del Estado”.

Finalmente agradeció al mandatario por "su liderazgo y compromiso en favor de la vida y la familia".