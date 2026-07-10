Federación colombiana rechaza amenazas contra Campaz

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La Federación Colombiana de Futbol (FCF) rechazó este viernes las "amenazas contra la vida y la integridad" del extremo Jáminton Campaz, quien desperdició una oportunidad de gol durante el partido ante Suiza, antes de que los cafeteros quedaran eliminados del Mundial.

Colombia perdió frente a Suiza en Vancouver durante los octavos de final, en un partido reñido y sin goles que se definió por penales 4-3 a favor de la Nati.

Campaz sumó 18 pases con una precisión del 67%. Además registró 3 centros. (Foto: AFP)

Al minuto 114, Campaz tuvo una opción de gol clara al acercarse al área tras un error defensivo suizo, pero el remate salió desviado por encima del larguero en un mano a mano con el portero.

En un comunicado, la FCF dijo expresó al mediocampista su "total solidaridad y respaldo".

Colombia finalizó su participación en United 2026 con 5 goles anotados y 5 asistencias. (Foto: Federación Colombiana de Futbol)

Pocos días después del encuentro, periodistas deportivos señalaron comentarios hostiles de usuarios en las redes sociales del jugador de Rosario Central de Argentina.

Según una captura de pantalla tomada por un periodista de Caracol Radio, uno de ellos amenazó a su hija pequeña.

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"Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", dijo el propio jugador en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que incluyó una foto suya lamentándose en la cancha tras la derrota.

Según la prensa local, tras la eliminación de Colombia, Campaz evitó tomar un vuelo de Vancouver a Bogotá en el que viajaron varios de sus compañeros.

Campaz hizo 37 desmarques para recibir el balón, 16 a la espalda de la defensa y 21 entre líneas. (Foto: AFP)

La federación solicitó a la fiscalía colombiana llevar a cabo las "investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables".

En 1994, el mundo del futbol fue sacudido por el asesinato del defensa Andrés Escobar en Medellín, pocas semanas después de marcar un autogol en el Mundial de Estados Unidos, en el que los cafeteros fueron eliminados en fase de grupos.

*Con información de AFP.