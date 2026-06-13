La ficha al aire: Costa de Marfil y Ecuador, por la victoria

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Sorprendieron rumbo al Mundial y ahora van por la hazaña. Las selecciones de Ecuador y Costa de Marfil se verán las caras este domingo a las 5:00 p. m., en un duelo que, sobre la mesa, pinta muy parejo.

Estas selecciones destacaron en el proceso de clasificación rumbo a United 2026 y buscarán dar un buen espectáculo en el Grupo E.

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Será el primer partido de la historia entre ambos combinados, dando un sabor especial desde la previa, en la que es imposible descartar a Alemania, que se perfila como el favorito a avanzar primero.

Costa de Marfil llega al debut mundialista después de sumar 4 victorias y 1 derrota, mientras que la Tri acumuló 3 triunfos, incluyendo el juego ante Guatemala, y 2 empates.

El cuadro africano cuenta con referentes como Franck Kessié, Nicolas Pepé y Yan Diomandé, en quienes recae el funcionamiento del equipo.

Costa de Marfil disputará su cuarta justa mundialista. La primera desde 2014. (Foto: Getty Images)

Por su lado, el cuadro ecuatoriano destaca, más allá de lo físico de su plantilla, por la calidad humana y el buen ambiente en el vestuario, aunque no discrimina a elementos como Willian Pacho, que de a poco se afianza como figura.

Los dirigidos por Beccacece se convirtieron en una selección revelación en el camino a Norteamérica y buscarán sellar una era excepcional.

La pelea no será fácil frente a una Costa de Marfil enfocada en registrar su mejor actuación en un Mundial. La ficha está en el aire.

El técnico de Costa de Marfil, Emerse Faé, empezó como solución provisional, pero se asentó en el cargo a los pocos días de su nombramiento. (Foto: AFP)

Así jugarían:

Ecuador: 1 Galíndez, 4 Ordóñez, 6 Pacho, 3 Hincapié, 7 Estupiñán, 16 Caicedo, 21 Franco, 19 Plata, 10 Páez, 8 A. Valencia, 13 E. Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Costa de Marfil: 1 Y. Fofana, 23 Lafont, 5 Singo, 7 Kossounou, 21 Ndicka, 3 Konan, 8 Kessié, 18 Sangaré, 6 S. Fofana, 15 Diallo, 10 Adingra y 22 Guessand. DT: Emerse Fae.

El partido tendrá lugar en el Estadio Filadelfia, y en Guatemala podrá ser disfrutado a través de Tigo Sports, FOX y Canal 7.