FIFA reporta un éxito de ingresos en los estadios mundialistas

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La Copa Mundial de la FIFA que organizan conjuntamente México, Canadá y Estados Unidos continúa registrando una asistencia sobresaliente en sus estadios. Tras disputarse los primeros 36 encuentros del torneo, la ocupación promedio ha alcanzado el 99,54 % de la capacidad disponible, reflejando el gran interés que ha despertado la competición entre los aficionados.

Hasta el momento, más de 2,3 millones de personas han asistido a los partidos, con un total de 2.307.947 espectadores acumulados. Esto representa una media de 64.110 asistentes por juego, una cifra que confirma el éxito de convocatoria de esta edición mundialista.

El campeonato, que comenzó el 11 de junio, pasará a la historia por ser el primero en contar con la participación de 48 selecciones nacionales, ampliando significativamente el formato tradicional. Como resultado, el calendario se extiende a 104 partidos, convirtiéndose en la Copa del Mundo más grande organizada hasta la fecha.

Una tarde de fútbol en Miami. ️#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/c2QIMt5iKQ — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 21, 2026

Además de romper récords en número de equipos y encuentros, el torneo se desarrolla en tres países anfitriones, una característica inédita para una Copa del Mundo. La competición culminará el 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium, ubicado en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, donde se coronará al nuevo campeón mundial.