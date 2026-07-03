"Es el fin de una era para Croacia", dice el DT Dalic

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"Es el fin de una era", pero "no temo por el futuro" del futbol croata, dijo el seleccionador Zlatko Dalic tras la derrota de su equipo ante Portugal en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Croacia, un país con menos de cuatro millones de habitantes, disputó la final en Rusia 2018 y la semifinal en Catar 2022 con Dalic al mando.

Los Ajedrezados sumaron 13 remates ante Portugal, 10 desde dentro del área penal. (Foto: AFP)

El entrenador estuvo ayudado siempre por los pilares del equipo Luka Modric, de 40 años, e Ivan Perisic, de 37, autor del gol este jueves en Toronto. Ambos seguramente jugaron su último cotejo en una Copa del Mundo.

"Sí, es el final de una era, de una etapa, porque me refiero al Mundial. ¿Quién sabe qué va a pasar en los próximos cuatro años? Ya lo veremos", dijo el DT en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Croacia completó 322 de los 385 pases realizados frente a los Lusos. (Foto: AFP)

"Los jóvenes llegan y es hora de que tomen el relevo", agregó.

El seleccionador criticó al equipo arbitral tras un partido lleno de giros inesperados, en el que Croacia creyó haber empatado en el tiempo de descuento, antes de que el gol de Josko Gvardiol fuera anulado por el fuera de juego de un compañero.

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"En los dos mundiales anteriores tuvimos un poco de suerte, pero hoy no. No voy a hacer demasiados comentarios, pero diré que el arbitraje ha sido muy malo (...) pero Croacia ha perdido y no tenemos mucho derecho a hacer comentarios al respecto. Lo sentimos y seguimos adelante", afirmó.

Dalic se mostró especialmente "apenado" porque el casi seguro "último Mundial" de Modric "haya terminado así, con mucha tristeza, con una derrota".

De los 21 centros registrados por Croacia durante los dieciseisavos de final ante Portugal, solamente completó 5. (Foto: AFP)

"Ha demostrado su calidad, su carácter y, por supuesto, ha liderado a Croacia hasta el final", cerró.