La foto "prohibida" que una turista tomó en Guatemala (video)

Una viajera que visitó Guatemala compartió su experiencia al tomar una foto prohibida que subió a sus redes afirmando que su mamá no la habría aprobado, por ello le pidió una disculpa.

A través de su cuenta de TikTok llamada "flight.modes", Lu Fernández compartió una foto y su experiencia al conocer el volcán de Fuego desde el Acatenango, una experiencia que su mamá no habría aprobado por ser una aventura extrema.

"Fotos que me he tomado que mi mamá no aprobaría", dijo antes de mostrarla. "Esta que saqué en Guatemala fue de la vez que, con unos amigos, decidimos acampar a la cima de un volcán, el 'Acatenango', para poder ver la erupción de toro volcán, el de 'Fuego', continuó.

"Tienes que hacer un hike (caminata) de unos 8 kilómetros para poder subir cuesta arriba, donde pasas por un camino como este, luego te congelas un poco en la noche, pero bien vale la pena este espectáculo y esto ves al amanecer", dijo mostrando dos imágenes: una nocturna con el coloso expulsando lava y otra al amanecer con la fumarola.

La generadora de contenido especializado en viajes agregó que es necesario estar en buena condición física para esta excursión, también prepararte con guías especializados para hacer el recorrido.

"Sin dudarlo lo volvería a hacer de nuevo" declaró contando que ha sido una de las mejores experiencias de su vida.

Lu Fernández, quien es originaria de Perú, brinda tips de comida, transporte y entretenimiento en los sitios que visita para que sus seguidores tengan conocimiento y puedan preparar mejor sus visitas a los distintos puntos que ha mostrado.

La mejor temporada para visitar Acatenango

Lo mejor es subir durante la estación seca, de noviembre a abril. Durante la temporada de lluvia, debido a la neblina, es posible que el paisaje no sea adecuado para que lo contemples del todo, además el lodo, la lluvia y el frío pueden hacer más difícil el ascenso.

"Esta es una de las mejores aventuras que he hecho en la vida, ver un volcán en erupción así de cerca es inigualable, aquí van todos mis tips para vivir la aventura de ver el volcán de fuego", expresó en un post que hizo al haber subido.

Esta es la experiencia de Lu:

