Francia aún no digiere la derrota ante España, dice Konaté

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Ibrahima Konaté, defensa de la selección francesa, aseguró este viernes en conferencia de prensa que la derrota ante España en semifinales ha sido un trago amargo que muchos aún no han podido digerir.

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"Es muy difícil de digerir. Es algo en lo que creo que pensamos cada día desde esa derrota, pero duele no haber podido hacer nada frente a este equipo de España", expresó.

Konaté suma 11 pases, con un 91% de precisión. (Foto: AFP)

"No sé por qué la gente se metió en la cabeza que íbamos a ganar el Mundial de forma absoluta", reclamó y, aunque La Roja le ha ganado los últimos tres partidos, Konaté negó que le tengan "la medida" a Francia.

Aunque caer frente a la España de Lamine Yamal fue doloroso, Konaté aseguró que la derrota en la final de Catar 2022 ante Argentina, fue mucho peor.

El defensa francés Ibrahima Konaté suma 1 pérdida de balón provocada y 2 presiones defensivas directas. (Foto: AFP)

El defensa, que recién fichó por el Real Madrid, reconoció que "nadie desea disputar este partido" por el tercer y cuarto lugar de la Copa Mundial, pero que Les Bleus tienen el "deber de representar" a su país, hasta el final del torneo.

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"Hay muchísimos jugadores a los que les habría gustado estar aquí y jugar este partido. No digo que sea fácil, está claro que es duro", concluyó.

*Con información de agencias.