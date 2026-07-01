Debemos "saborear" la clasificación y luego "cambiar el chip", dice Deschamps

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Francia debe permitirse el lujo de "saborear" la categórica victoria 3-0 ante Suecia y luego "cambiar el chip" para enfrentar a Paraguay en los octavos de final del Mundial de 2026, dijo este martes el seleccionador galo, Didier Deschamps.

Con un show de Kylian Mbappé, autor de un doblete, y de Michael Olise, quien brindó dos asistencias, les Bleus aplastaron a los escandinavos en el duelo de dieciseisavos de final disputado en Nueva Jersey.

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"Hasta nuestro partido, había dieciseisavos complicados, muy difíciles. No voy a decir que el nuestro fue sencillo, pero aun así tuvimos margen, aunque podríamos haber sido más eficaces en la primera parte, así que hay que disfrutarlo", dijo el DT a una cadena televisiva.

"Sabemos que dentro de cuatro días tenemos otro (partido), pero estamos aquí para eso, los jugadores están aquí para eso. Hay otra etapa que superar, esta ya está superada. Diría que es lógico, seguramente, y natural, pero aun así hay que disfrutar cuando las cosas se hacen bien", agregó.

Gran candidata al título, Francia se enfrentará el sábado en Filadelfia ante la aguerrida selección paraguaya, que eliminó a Alemania en la mayor sorpresa del Mundial hasta el momento.

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"Ya los he visto. No es casualidad (su clasificación). La selección de Alemania es un buen equipo. Luego está ese ADN sudamericano, donde se pelea en los duelos. Pero también tienen buenos jugadores. No te puedes clasificar para unos octavos de final de una Copa del Mundo por casualidad", afirmó Deschamps.

"Nos vamos a tomar nuestro tiempo. Han sido observados. Aunque vi la gran mayoría del último partido contra Alemania, nos vamos a tomar nuestro tiempo (para analizarlos). Hay dos días para saborear. Después, volveremos a cambiar el chip", añadió.

Deschamps agradeció las muestras de cariño del público, sobre todo por el reciente fallecimiento de su madre. (Foto: AFP)

Deschamps, quien la semana pasada viajó de urgencia a Francia para asistir al funeral de su madre, aseguró que su equipo irá partido a partido, sin creer que su presencia ya está asegurada en la final del 19 de julio.

"No sirve de nada proyectarse más lejos, porque si no, la realidad nos alcanzará rápido. Si mantenemos esta concentración, esta determinación, obviamente que hay calidad y talento. Pero dentro de cuatro días tenemos que volver a hacerlo", apuntó.