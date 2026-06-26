Hat-trick de Dembelé y Francia golea 4-1 a Noruega en el cierre del Grupo I

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Ousmane Dembelé demostró que no solo de Kylian Mbappé vive Francia y, con un triplete, condujo a su país al triunfo 4-1 sobre Noruega, este viernes en el cierre del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026, donde los Bleus terminan líderes con un pleno de tres victorias.

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El Balón de Oro 2025 fue un huracán en la primera parte (7', 20', 32') y Desiré Doué puso la cereza en el pastel (90+3') del triunfo ante una Noruega para quien marcó Thelo Aasgaard en el 21', ante la mirada desde el banquillo de Erling Haaland, suplente en esta ocasión para dosificar fuerzas.

#OJOALDATO - Ousmane Dembélé es el CUARTO jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que hace un hat-trick siendo Balón de Oro vigente:



Eusébio - 1966 vs Corea del Norte (póker)

Rummenigge - 1982 vs Chile

Cristiano Ronaldo - 2018 vs España

OUSMANE DEMBÉLÉ -… pic.twitter.com/8O32wi9ptm — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 26, 2026

Los dos equipos llegaban ya clasificados a Foxborough (cerca de Boston) en esta tercera jornada, después de ganar en las dos primeras, y con 9 puntos el liderato fue para Francia, cuyo rival en dieciseisavos será uno de los mejores terceros clasificados, el martes en East Rutherford.

Ese mismo día, en el Dallas Stadium de Arlington, Noruega se verá con Costa de Marfil.

Repasa las tablas de posiciones de los grupos del Mundial 2026.

Haaland, que vio todo el partido desde fuera sin llegar a entrar en juego, volverá presumiblemente a la titularidad del equipo escandinavo, mientras que en el banquillo de Francia regresará para las rondas de eliminación directa su seleccionador Didier Deschamps, ausente en esta ocasión por el fallecimiento reciente de su madre, que le obligó a desplazarse a su país.

Dembelé fue la figura del partido. (Foto: Sofascore)

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Deschamps, pese a su ausencia, se convirtió en el técnico con más triunfos en Mundiales, con 17, superando al alemán Helmut Schön (16).