¡Maluma furioso! Arremete contra Gaby Moreno por ganarle en los Grammys

El cantautor colombiano volvió a dar de qué hablar tras irse contra Gaby Moreno, esto luego de perder ante ella y no llevarse el Grammy al que estaba nominado.

La noche del domingo 4 de febrero, se celebró en el Staples Center de Los Ángeles la 66 edición de los Grammy Awards. Una ceremonia llena de sorpresas y momentos icónicos que se han vuelto virales.

En ese contexto, Maluma, quien ha expresado no ser muy amigo de las premiaciones, está dando de qué hablar tras un par de sugerentes mensajes que compartió al no ganar el Grammy al que estaba nominado.

Y es que el cantautor colombiano compartía categoría con Pablo Alborán, AleMor, Paula Arenas, Pedro Capó y Gaby Moreno en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino. Pero fue la guatemalteca Gaby quien se llevó el megáfono a casa.

Congrats Best Latin Pop Album winner - 'X Mí (Vol. 1)' Gaby Moreno. #GRAMMYs

Así reaccionó Maluma

En sus redes sociales, el intérprete de "11 PM" publicó dos textos que han escandalizado a internautas, pues aseguran que una vez más el famoso está molesto por los resultados.

"Que se define como POP music? Los leo , me quede con ganas del GRAMMY", escribió en su cuenta de X. La publicación recibió miles de reacciones y decenas de comentarios de sus seguidores.

Mientras que en Instagram escribió: "No ganamos en esta ocasión pero yo soy 'Don Juan', un OG, y este es el comienzo! Un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas. Vivo de lo que amo y eso no lo cambio por nada! Gracias música!".

Cabe destacar que Gaby Moreno no ha reaccionado al respecto. Contrario a ello, continúa compartiendo su alegría por haberse llevado a casa el premio.

