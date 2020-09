Giammattei confirma chat y advierte denuncia por filtración

El presidente Alejandro Giammattei corroboró la veracidad de un mensaje electrónico de su vice Guillermo Castillo y señaló que denunciará al MP para que investigue la filtración

El presidente Alejandro Giammattei confirmó la veracidad de un mensaje que se filtró, en el que se muestra una clara diferencia política y de criterios con el vicepresidente Guillermo Castillo. Además, anunció que la filtración será denunciada ante el Ministerio Público (MP).

La captura de pantalla del mensaje fue publicado este día en elPeriódico, en la cual claramente se muestra una diferencia entre Giammattei y el Vicepresidente, quienes tienen meses de tener un marcado distanciamiento.

"Hay gente que no entiende instrucciones. La convocatoria se hace en base a la Ley y el señor vicepresidente contestó de una manera (errónea)", manifestó el mandatario en una entrevista con la radio Emisoras Unidas.

Según el mandatario, el chat no está completo, lo que impide leer la respuesta completa de Castillo, quien está fuera de la ciudad capital en una reunión, que a decir del Presidente, nadie conoce.

El chat de la discordia

Este martes elPeriódico publicó una captura de pantalla de un chat que tiene el Consejo de Ministros de Gobierno en el que se observa una clara diferencia entre el presidente Giammattei y el vicepresidente Castillo.

Captura de pantalla dada a conocer por elPeriódico, de la cual el presidente Giammattei corroboró su veracidad.

“El problema del vicepresidente es que durante las últimas cuatro semanas no se acercó jamás a ningún Ministerio a ver cómo lo estábamos haciendo, ni cómo lo íbamos a enfrentar”, dijo, y aseguró que el mes pasado anunció que no se iba a solicitar una prórroga más del Estado de Calamidad. "Si hay algún funcionario que no está enterado, es porque definitivamente no se quiso enterar”, recalcó.

Según Giammattei, la captura de pantalla está incompleta y varios Ministros de Estado respondieron a Castillo su mensaje. "Nadie esperaba una respuesta de esa calaña o de ese tipo... lea el chat, dígame en qué momento se está faltando el respeto a alguien... aquí hemos estado trabajando, nadie se ha estado rascando la barriga cuatro semanas, si alguien se está rascando la barriga entonces que se quede con la boquita callada, pero que no venga a decir que se está apresurando algo".

Soy502 ha tratado comunicación con el vicepresidente Castillo, pero no ha tenido respuesta. Mientras que el Departamento de Comunicación de la Vicepresidencia indicó que se encuentra en varias reuniones en Esquipulas, Chiquimula.