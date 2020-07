Giammattei niega padecer enfermedad: "Era visita de rutina"

Luego que circulara un video en el que se afirmaba que el presidente Alejandro Giammattei había sido internado de urgencia, el mandatario negó su enfermedad y dijo que se trató de un análisis de rutina.

El mandatario ofreció una entrevista a una radio local, en la que aseguró que no está enfermo, pero sí requiere de análisis de manera periódica.

"Estoy viendo cómo se preocupan por mi salud, pero gracias a Dios estoy bien. Uno tiene que cuidarse, cada seis meses hago exámenes rutinarios", manifestó el mandatario.

Usa marcapsos

Giammattei explicó que cuando estuvo en prisión se deshidrató y no le dejaban ir al hospital, lo que le causó un daño en una válvula del centro regulador de la frecuencia cardiaca y cuando salió del centro carcelario le tuvieron que poner un marcapasos.

#URGENTE El presidente @DrGiammattei ingresando al @CentroMedicogt. Esperamos que den información oficial sobre este asunto. pic.twitter.com/3oHKWGjEJO — CoronaVirus Guatemala (@CoronaVirusGT) July 6, 2020

"Cada seis meses tengo que ir a ver que me lo revisen. A ver cómo esta la batería, si todo está bien y ayer me tocó mi chequeo y alguien me vio entrando a la clínica del cardiólogo donde normalmente voy... y tengo batería para rato", manifestó Giammattei.

Además indicó: "Es la pura gana de querer matarlo a uno, pero hay peligro de que me salve aún".