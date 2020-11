Durante la campaña electoral de 2011, el entonces candidato del partido Casa, Alejandro Giammattei, cuestionó al Gobierno de ese momento: "¿Dónde está el dinero?". La misma pregunta le hacen ahora en redes sociales por el dinero para atender la emergencia por Covid-19.

Alejandro Giammattei, candidato a la presidencia por el partido Centro de Acción Social (Casa) durante la contienda electoral de 2011, participó en un conversatorio con estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala en agosto de ese año.

Como parte de su campaña, el político cuestionó en repetidas ocasiones "¿Dónde está el dinero?", al señalar al Gobierno del entonces presidente Álvaro Colom por el endeudamiento y "despilfarro" de millones de quetzales de los que se desconocía el paradero. Extractos del video se volvieron virales en las últimas horas en las redes sociales.

Incluso, durante su discurso, señaló que el Gobierno de Colom llegó al poder "con el alma comprometida al diablo". Dijo que la corrupción era el principal problema de los guatemaltecos y que Colom había gastado unos "Q200 mil millones".

“¿Dónde está el dinero? ¿Hay mejores carreteras? ¿Hay más salud? ¿Hay más seguridad? ¿Hay menos desnutrición?, entonces ¿Dónde está el dinero”, cuestionó Giammattei.

Giammattei, en el 2011, cuestionó los gastos de Gobierno, principalmente en el Organismo Ejecutivo, desde el salario presidencial, hasta la propia seguridad del mandatario de turno.

“El presidente es el dueño del país y eso no se vale, ¿por qué no vive con su sueldo? (…) Tiene a disposición una Guardia Presidencial, ¿cuánto nos cuesta una sola movilización del presidente? Y no podemos seguir en esas, tenemos que apostar por cambiar el gobierno, por un gobierno honesto, que se puedan abrir los libros”, acotó Giammattei.

La pregunta a Giammattei

En agosto de 2019, Giammattei resultó electo en las Elecciones Generales y asumió el poder el 14 de enero de 2020. Con tres meses en el poder, el mandatario solicitó una serie de ampliaciones presupuestarias para atender la emergencia por la pandemia del Covid-19.

De esa cuenta, el Congreso de la República autorizó al Gobierno más de Q14,600 millones (Q14,694,551,128) para atender la crisis. Sin embargo, cientos de guatemaltecos han denunciado en las redes sociales con la misma pregunta que él hizo hace nueve años: ¿Dónde está el dinero?

En los últimos meses se han denunciado que los programas de "Bono Familia" y "Bono Empleo" no han llegado a todos los que de verdad lo necesitaban. En el Congreso, diputados de oposición como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunciaron recientemente que cerca de 275 fallecidos habrían cobrado.

Además, al inicio de la emergencia por el Covid-19, se cuestionó al Ministerio de Salud por la falta de pago del salario a los médicos, carencia de insumos en hospitales, entre otros.

De acuerdo con información del Ministerio de Finanzas, hasta el 11 de noviembre, el Gobierno había ejecutado el 76% de los recursos otorgados, unos 255 millones (Q11,255,051,146).

Ese dinero, según el Gobierno se ha ejecutado en programas de alimentación, el Bono Familia, asistencia al adulto mayor, ayuda financiera para empresas y el pago de cesantías, entre otros.

Giammattei ha defendido que durante la emergencia se construyeron cinco hospitales temporales para atender a pacientes con Covid-19. El Ministerio de Salud ha manifestado que el salario de los médicos ya se pagó y los retrasos se debieron a temas burocráticos y que a la fecha no hay desabastecimiento.

Por otro lado, en cuanto a la crítica que hizo Giammattei en el 2011 sobre los gastos de Colom, el actual mandatario ofreció disolver la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), sin embargo esta decisión está en manos del Congreso y recientes publicaciones en medios escritos revelan los excesivos gastos de comida y alimentación en los que incurre esta institución.

