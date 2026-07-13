Gilberto Mora: de sensación en United 2026 a descarte Sub-20

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El mundialista mexicano de 17 años, Gilberto Mora volvió a ser tendencia, sin embargo, en esta ocasión no fue por su desempeño dentro del campo, sino porque ha quedado fuera de la lista Sub-20 del Tri que participará en el preolímpico y premundial Concacaf.

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Mora fue titular en 3 de los 4 partidos que disputó México en la Copa Mundial 2026, dejando buenas sensaciones por su rendimiento.

Gilberto Mora sumó 87 pases, con una precisión del 91%. Sumó, además, 5 centros con el 20% de precisión. (Foto: AFP)

En su lugar, el seleccionador Álex Diego convocó a Diego Reyes, jugador del Flamengo de Brasil con 18 años. Junto a Reyes, destacan en el listado el centrocampista Henrique Simeone y el arquero Artemio Olvera.

El torneo programado entre el 24 de julio y el 9 de agosto próximo será clasificatorio a dos siguientes competencias. Los mejores 4 equipos, sellan su boleto al Mundial 2027 y el campeón, firma el pase a los Olímpicos Los Ángeles 2028.

Mora sumó 5 intentos de ruptura entre líneas con un acierto del 80%, además de 1 cambio de orientación intentado acertando el 100%. (Foto: AFP)

El Tri forma parte del grupo B, junto a Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

La lista está conformada de la siguiente manera:

Porteros: Artemio Olvera (San Luis), Cristo Navarrete y Juan Liceaga (Guadalajara).

Defensas: Juan Echilvestre (Santos Laguna), Cristóbal Alfaro (Atlante), Luis Carmona (Juárez), Carlos Hernández y Yohan Orozco (Guadalajara), Esteban Soto (Pachuca).

Mora registró 15 pérdidas de balón provocadas, 96 presiones defensivas y 9 presiones defensivas directas. (Foto: AFP)

Mediocampistas: Diego Covarrubias (Guadalajara), Nelson Cedillo (Santos Laguna), Cristian Inda (Guadalajara), Henrique Simeone (Tigres UANL), Juan Sígala (Juárez), Luis Gómez (Santos Laguna), Santiago Sandoval (Guadalajara).

Delanteros: Luis Gamboa (Atlas), Hugo Camberos (Guadalajara), Diego Reyes (Flamengo), Diego Ramírez (Tigres) y Aldahir Valenzuela (Monterrey).

*Con información de agencias.