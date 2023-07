Guatemala resalta entre los momentos emocionantes de Copa Oro

-

Guatemala intentará sorprender este fin de semana cuando se mida a Jamaica en los cuartos de final.

La Copa Oro ha destacado a Guatemala por su participación en la fase de grupos al quedarse con el primer lugar del Grupo D y sorprendentemente dejar en el segundo a Canadá y eliminar a Guadalupe.

Entre los momentos destacados de esta ronda, la organización resaltó el triunfo de los centroamericanos sobre los caribeños, en una remontada histórica y sufrida para la afición de la azul y blanco.

En la primera parte del video, se observa cómo Guadalupe llegó a estar en dos ocasiones arriba en el marcador.

Sin embargo, la garra guatemalteca permitió que Carlos Mejía viviera uno de los momentos más importantes de su carrera al marcar el tercer gol de Guatemala para quedarse con la clasificación.

Here’re #TheTundraPull Empowering Moments to Victory in #GoldCup Group D



⚽️ First time Guatemala wins their group.



⚽️ Guadeloupe's 4 goals in one game.



⚽️ Canada undefeated in Group Stage again.



Presented by @ToyotaLatino pic.twitter.com/Vct5RUCaE9 — Gold Cup (@GoldCup) July 7, 2023

Asimismo, la organización calificó el gol de Carlos Mejía como el sexto mejor del Top 10 de los mejores de la primera ronda.

TOP 10 Golazos that lit up the group stage ⚽️ pic.twitter.com/EjHIiLDOcg — Gold Cup (@GoldCup) July 7, 2023

Este fin de semana, Guatemala se medirá a Jamaica, que quedó segunda del Grupo A.

El encuentro será el domingo 9 de julio a las 3:00 de la tarde y podrás verlo en streaming por Star Plus y también por ESPN en señal de cable.