¡De nostalgia! Guatemaltecos recuerdan lo que no podía faltar en su regreso a clases

Guatemaltecos recuerdan con nostalgia los accesorios que no faltaban para el inicio a clases hace varios años.

Enero marca el inicio de la temporada escolar, por lo que estudiantes se preparan para dar comienzo a un año más de estudios.

En ese contexto, en las últimas horas, la página especializada en contenido nacional de antaño "La Colección", despertó la nostalgia de cientos de guatemaltecos.

A través de una publicación, compartieron una serie de fotografías de diversos accesorios entre útiles escolares y juguetes antiguos que no faltaban en el regreso a clases hace varios años.

Foto: La Colección

"¿Listos para el regreso a clases? ¿Cuáles recuerdan?", se lee en la publicación.

Entre las imágenes, destaca una lonchera y pachón de la marca Pepsi que fue promocionada hace varios años.

Algunos guatemaltecos compartieron recuerdos al respecto.

"Mi lonchera compañera", "Eran muy buenas, tuve la dicha de tener una de estas, hermosos recuerdos de mi infancia", "Me hizo retroceder el tiempo cuando con poco eramos felices", se lee.

(Foto: La Colección)

Otra fotografía que recibió numerosas reacciones es una que recuerda los refrescos "Sipi" que no faltaban en la refacción de muchos guatemaltecos.

Manzana, ponche de frutas, uva y naranja eran algunos de los sabores que venían en bolsita junto a su pajilla para poder disfrutarse.

"Se me hizo agua la boca, era un lujo pero me encantaba el de uva", "Mis favoritos, aunque solo me compraban en ocasiones especiales", "Cuando yo estaba en la primaria los niños con un poco más de poder económico todos los días llevaban su Sipi", recordaron usuarios.

Otros accesorios que son recordados con nostalgia para estas fechas son los famosos portaminas de colores con aroma a frutas.

Foto: La Colección

Asimismo, las reglas de plástico decoradas con figuras de animales como dinosaurios, y las loncheras de plástico adornadas con personajes de series animadas.

¿Recuerdas algo más que no podía faltar en el regreso a clases?