Gustavo Gómez: “la base de nuestro equipo es competir”

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El central paraguayo Gustavo Gómez dijo este domingo, en conferencia de prensa, que la identidad de la Albirroja es "competir" y que saldrán ante Alemania a buscar un buen resultado.

"Es difícil en el futbol prometer resultados, pero sí creo que en los tres partidos, independientemente de los resultados, nosotros hemos demostrado que la base de nuestro equipo es competir, dejar todo en cada pelota en cada partido", señaló el capitán guaraní.

Gustavo Gómez sumó 26 presiones defensivas durante los partidos de Paraguay en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

"Mañana no va a ser diferente eso porque ya lo tenemos como base, como identidad", añadió.

Gómez destacó lo que ha logrado el equipo desde que fue eliminada en fase de grupos de la Copa América 2024.

"Pocos jugadores consiguen esto, y más todavía mirando dos años atrás, de donde nosotros estábamos y todo lo que se ha conseguido como grupo. Conseguimos la clasificación, el grupo está muy feliz", dijo.

Gustavo Gómez recorrió 28.69 kilómetros durante sus intervenciones en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Sobre el rival, Gómez aseguró que es una gran oportunidad para Paraguay medirse contra una potencia como Alemania, contra la que esperan hacer un buen juego.