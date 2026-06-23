Haaland activa el "Modo Androide" y Noruega clasifica a los dieciseisavos de final

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En un compromiso lleno de vértigo dentro del Grupo I, la selección de Noruega selló su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial FIFA 2026 tras imponerse por 3-2 a Senegal en el Estadio Nueva York. El duelo estuvo marcado por la contundencia histórica de Erling Haaland, su máxima figura.

La pizarra se abrió al minuto 43 cuando Marcus Pedersen aprovechó una desatención defensiva de Kalidou Koulibaly para sacar un remate de derecha que batió a Édouard Mendy. El complemento inició con máxima intensidad: al minuto 48, Erling Haaland firmó el segundo con un potente zapatazo de izquierda.

Senegal descontó al 53' por conducto de Ismaïla Sarr, pero la ilusión africana se esfumó al minuto 58, cuando Haaland apareció de nuevo para sellar su doblete personal. Pero Sarr no se quedó atrás y le dio esperanzas a su selección al 90+3 cuando marcó su segundo de la noche.

Calendario de la Copa Mundial 2026

Con este segundo tanto, Haaland se unió a un club extremadamente selecto. Es apenas el sexto jugador en toda la historia de la Copa del Mundo que firma dos o más goles tanto en su primer como en su segundo partido mundialista, emulando las gestas de Guillermo Stábile (1930), Sándor Kocsis (1954), Just Fontaine (1958), Grzegorz Lato (1974) y Harry Kane (2018). Gracias al doblete del "Androide", los vikingos ya aseguran su boleto a los dieciseisavos.