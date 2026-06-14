Nacido para marcar: El sueño mundialista de Erling Haaland y Noruega

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Nacido para marcar. Si alguien merece esta definición es el insaciable ariete del Manchester City Erling Haaland, el gigante de 25 años que ha devuelto a Noruega al Mundial tras 28 años de espera.

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Pese a un sorteo complicado junto a una de las favoritas del torneo, Francia, la potencia africana Senegal e Irak, la selección noruega también cuenta con el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, para intentar superar por primera vez la barrera de los octavos de final.

Los problemas de lesiones de Odegaard dejaron a Haaland al mando de una campaña de clasificación impecable.

El delantero del City marcó 16 goles mientras los hombres de Stale Solbakken anotaban 37 tantos en ocho victorias consecutivas.

Entre ellas hubo dos goleadas a Italia que finalmente dejaron a la Azzurra fuera del Mundial.

“ Nunca había vivido que Noruega estuviera en un Mundial en toda mi vida, así que creo que ya era hora ” Haaland, delantero de Noruega

"Para mí, a nivel personal, es algo enorme. Lo he dicho durante mucho tiempo: mi gran objetivo es llevar a Noruega al Mundial... Será como un sueño hecho realidad", añadió.

"Máquina de hacer goles"

Haaland estaba destinado a la grandeza desde muy joven. Hijo del exinternacional noruego Alf-Inge Haaland y de la campeona nacional de heptatlón Gry Marita Braut, posee una combinación poco común de velocidad fulgurante y potencia, con una imponente estatura de 1,95 metros.

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En 2019, Haaland ofreció un anticipo de la devastación que puede causar, marcando nueve goles en el 12-0 propinado por Noruega a Honduras en el Mundial sub-20.

Pero fue su irrupción en la Liga de Campeones la que realmente llamó la atención, con ocho goles en seis partidos en la temporada 2019-20.

Impulsado por su reputación de desarrollar talentos jóvenes, el Borussia Dortmund ganó la carrera por su fichaje.

Dos años y medio y 86 goles en 89 partidos después, Haaland pudo elegir destino gracias a una abordable cláusula de rescisión de 60 millones de euros (70 millones de dólares).

Erling Haaland llegó al Manchester City en la temporada 2022-2023. (Foto: Man. City)

El Manchester City se lanzó a por él y Haaland respondió con 52 goles en su primer curso, 2022-2023.

En total, ha anotado 162 tantos en menos de 200 partidos con el City, conquistando tres Botas de Oro de la Premier League en las últimas cuatro temporadas.

A nivel internacional, su promedio es incluso superior a un gol por partido, con 55 en 49 apariciones.

Destinado a brillar en el escenario mundial, Haaland tiene por delante el momento que Noruega llevaba mucho tiempo anhelando.