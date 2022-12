"Ellos iban bolos", dice piloto de trailer implicado en fatal accidente

El piloto del tráiler dijo que no se dio a la fuga y narró que los conductores de la motocicleta iban bolos y que no pudo esquivarlos.

EN CONTEXTO: Cierran la ruta hacia el Pacífico por un fatal accidente de tránsito

Durante varias horas permaneció cerrado el paso hacia Amatitlán, luego que se produjera un fatal accidente de tránsito que dejó sin vida a una persona.

El hecho ocurrió la mañana de este lunes 26 de diciembre en el kilómetro 26.4 de la ruta que conduce hacia el Pacífico.

Al principio, testigos indicaron que el piloto del trailer se conducía a alta velocidad e impactó contra el motociclista, pero con el transcurso de las investigaciones han surgido nuevos testimonios, incluido el del piloto de trailer.

Según la última versión, el piloto de la motocicleta se conducía en estado de ebriedad e iba zigzageando, pese a que llevaba dos acompañantes.

Debido a sus maniobras, topó contra el arriate central provocando que uno de sus tripulantes cayera a la carretera justo cuando pasaba un trailer por el lugar, que ya no pudo hacer más por esquivarlo, pasándoles las llantas del vehículo por todo el cuerpo.

"Yo venía bien, si el muchacho se me pegó al cabezal... Yo venía bien, venía en mi carril. Después del incidente me tuve que parar para ver qué había pasado. En ningún momento yo me di a fuga", manifestó.