¿Qué hacer si te entregan una factura impresa?

A partir de este 1 de julio, en Guatemala ya no están permitidas las facturas de papel y todo migró a un sistema digital, pero si te entregan una ¿significa que el negocio evade impuestos?

Ante la incertidumbre de qué podría ocurrir en el caso de que un negocio no emita una factura electrónica y continúe entregándolas en papel sin que esta sea registrada en el portal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Soy502 consultó con un analista y experto en el tema para despejar las dudas.

De acuerdo con Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), los consumidores que reciban una factura en físico o papel, la cual no haya sido ingresada en el Régimen FEL (Factura Electrónica en Línea), podrán realizar una denuncia correspondiente, pues esta no le garantizará que efectuó una compra y no es de término legal.

"Si un contribuyente emite una factura que no sea electrónica está quedando al margen de las disposiciones legales y consecuentemente no es válida para efectos de reconocer los gastos y reconocer el crédito fiscal", indicó Medina.

(Foto: SAT)

¿Qué debes hacer sino recibes tu factura electrónica?

Si una empresa entrega a los consumidores una factura en papel y no queda registro que es electrónica, deberán reportarlo en la SAT, principalmente porque los contribuyentes estarían violando disposiciones legales y no les otorgan créditos a las personas que hagan sus compras.

"También, la persona que recibe la factura que no ha sido registrada electrónicamente, tiene menos derechos porque obviamente no está utilizándose una herramienta o un instrumento legalmente autorizado", agregó.

"Uno puede denunciar ante la Superintendencia de Administración Tributaria que le están emitiendo una factura en un formato no autorizado o que simplemente no quieren seguir los procedimientos que están establecidos", dijo.

(Foto: SAT)

¿Quién sí puede dar factura en papel?

Medina puntualizó que los únicos que pueden emitir facturas que no sean en formato electrónico son los pequeños contribuyentes, ya que este grupo no fue incluido para este trámite.

"Los pequeños contribuyentes no están incluidos y no están obligados a partir del 1 de julio a emitir este tipo de facturas", dijo Medina y añadió que ninguna persona del régimen general puede emitir facturas en papel si lo sigue haciendo, la factura no es legal ni valida y "cómo tal, la persona que lo está emitiendo se puede meter en problemas".

Las sanciones

En el caso de que existan contribuyentes que no acaten esta nueva disposición, serán sancionados por la SAT. Estas pueden ser de diferente índole, según explicó Medina.

"La no emisión de la factura podría emitir el cierre del negocio, por supuesto; también hay otro tipo de sanciones donde se puede cobrar una multa equivalente por el 1% de las ventas realizadas, además, a que pague los que correspondería a los impuestos que ya definía la factura", externó.