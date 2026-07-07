Harry Kane pide calma antes del duelo entre Inglaterra y Noruega en cuartos de final

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Tras la épica clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial, Harry Kane pidió mantener la calma, recuperarse del enorme desgaste físico y emocional y enfocarse de lleno en el duelo del sábado en Miami frente a la Noruega de Erling Haaland.

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El equipo de Thomas Tuchel selló su boleto tras imponerse 3-2 a México en el estadio Azteca el pasado domingo, en un encuentro en el que resistió con diez jugadores durante gran parte del partido y protagonizó una de las actuaciones más memorables del torneo.

Ya instalado en el campamento de entrenamiento en Kansas City, el capitán inglés agradeció el respaldo de la afición y envió un mensaje de confianza antes del siguiente reto.

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"Estamos en la siguiente ronda. Fue una noche increíble y sentimos el apoyo de todos, tanto de los que estuvieron en el estadio como de los que nos siguieron desde casa", dijo el "Huracán" en un video publicado en sus redes sociales.

Voice is back! Reflecting on an incredible night in Mexico… pic.twitter.com/YdCQo1XGoB — Harry Kane (@HKane) July 6, 2026

El delantero destacó que ahora es momento de recargar energías. "Toca recuperar, calmarnos, tener un par de días para relajarnos y luego prepararnos para unos cuartos de final enormes", afirmó.

Kane también colocó la victoria sobre el Tri entre los mejores recuerdos de su trayectoria con la selección de los Tres Leones.

Pushing forward together — England (@England) July 6, 2026

"El ambiente y el estadio hicieron que fuera un partido muy especial. Superar las adversidades y ver al equipo luchar, cubrir cada centímetro del campo y dejarlo todo fue increíble. Sin duda, es uno de mis partidos favoritos con la camiseta de Inglaterra", aseguró.

Llega enchufado

El atacante del Bayern Múnich llegará a los cuartos con seis goles, uno menos que Erling Haaland, Lionel Messi y Kylian Mbappé, líderes de la carrera por la Bota de Oro.