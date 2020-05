Héctor Sandarti revela que ya tiene propuestas de trabajo

Tras su sorpresiva salida del programa "Un nuevo día", de la cadena Telemundo, el guatemalteco Héctor Sandarti reacomoda su vida, muy positivo y a la espera de nuevos retos.

Luego del "live" donde contó cómo se enteró que ya no formaría parte del matutino, Sandarti compartió que ha recibido muchas propuestas de trabajo, además de ya sabe a qué se dedicará durante esta transición.

El presentador conversó con el programa mexicano, "Sale el sol", y en la entrevista contó cómo atraviesa este momento y quiénes se han acercado con proyectos para él.

"Han pasado dos cosas que me han levantado: La primera es el amor de la gente y la otra es que varias manos se empezaron a levantar preguntando por mí. Mi agente me dijo que había mucha gente interesada", explicó.

También agregó que aún no puede compartir información al respecto, pues le pidieron confidencialidad: "Hoy te puedo decir que tengo opciones en la mesa y hay una en particular que creo que se puede cerrar antes de lo que te imaginas", contó, aunque no dio más detalles.

Por ahora, Sandarti señaló que, mientras se concreta la propuesta, daría conferencias virtuales en las que compartiría experiencias sobre los cambios. "Una de ellas tendrá que ver con tomar decisiones", dijo.

“ Cuando tomas al toro por los cuernos, reconoces y aceptas la realidad, por más extraña, cruda e incómoda que sea, es más fácil superar la prueba ” Héctor Sandarti.

"Afortunadamente no estoy solo, tengo el cariño de tanta gente, eso es algo que realmente me impactó, y tengo el apoyo de mi esposa", expresó.

MIRA EL VIDEO:

RECUERDA;