Hermanos Pacheco estuvieron en Cayalá y esto fue lo que dijeron (video)

Los famosos hermanos Pacheco, que trascendieron al regresar de Estados Unidos, mostraron su recorrido por Ciudad Cayalá e hicieron algunas bromas.

Rafael y Antonio Pacheco dieron un paseo por el famoso sitio de comercios y entretenimiento e hicieron un divertido video.

Destacaron que los servicios sanitarios eran gratuitos y que la limpieza era prioridad, además resaltaron los "botes de basura".

"Estamos en Cayalá Guatemala y les vamos a enseñar cómo comer con Q10", dijo Rafael mientras Antonio aseguró que con esa cantidad no alcanzaba.

"A ver que encontramos, la primer cosa es: baños y gratis, no pagás Q2 y encontramos una banca, además de sentarte te puedes acostar solito, encontramos botes para basura donde quiera y está limpio", explicaron entre risas.

¿Quienes son los hermanos Pacheco?

Los guatemaltecos abrieron una cuenta en TikTok donde contaron que viajaron a Estados Unidos con el fin de construir una casa en Guatemala. "Después de 14 años fuera del país esta es nuestra historia", contaron.

"Nosotros emigramos en 2009 a Estados Unidos a buscar el Sueño Americano, sufrimos bastante hambre, sueño y frío, pero todo sacrificio valió la pena", explicaron.

"Me acuerdo en la cruzada donde estábamos mi hermano siempre orando, pensando, diciendo: 'Dios protégeme', eres el único que puede guiar nuestro camino, recuerdo un momento en que se me rompieron los zapatos, pensé que no iba a llegar vivo allá, hasta que mi hermano, él me dio sus propios zapatos para que yo pudiera cruzar. Me acuerdo de ese momento como si fuera ayer", continuó.

Ahora los hermanos tienen una casa que comparten con su familia, sus hermanas también trabajan para hacer una casa.

