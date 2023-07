Así fue la sorpresiva visita de "Chiky BomBom" a Guatemala

-

La conductora Chiky BomBom del programa "Hoy Día" transmitido por Telemundo, visitó el país y mostró detalles de su viaje.

Chiky se hizo popular en las redes por su lema "¡buenas buenas!" decidió dar su grano de arena y ser parte de la edición 36 de Teletón que se llevó a cabo en Antigua Guatemala.

La famosa visitó el "Convento Capuchinas" y la "Iglesia de la Merced", además de probar las delicias locales. También mostró su recorrido por el Hotel Casa Santo Domingo.

"Esta es la etapa de mi vida en la que discretamente me alejo de aquellos que me lastiman más de lo que me aman, que me agotan en lugar de fortalecerme, que me causan más estrés que paz y que intentan frenar mi crecimiento en lugar de aplaudirlo, por si te preguntas ¿el por qué de la distancia? Guatemala", escribió en sus redes con imágenes que se tomó en el país.

Los fans no dudaron en darle la bienvenida y recomendarle sitios para que su estancia fuera más agradable.

"Qué alegre que estés en Guate", "somos un país pequeño lleno de cosas bonitas" y "se te quiere mucho, amanecimos contentos", fueron algunos de los mensajes que recibió.

¿Quién es Chiky Bombom?

Se convirtió en estrella de las redes sociales por su baile de "me lo merezco sí, tengo la personalidad, la tengo", además de su "buenas buenas", destacó por sus mensajes positivos y alentadores. Es originaria de República Dominicana y reside en Nueva York, también es empresaria y cuenta con tiendas de ropa.

Gracias a su trascendencia en internet fue llamada al mundo de la televisión internacional y participó en el show "Mira quién baila", ahora es presentadora del programa "Hoy día" en Telemundo.

MIRA SU VISITA AL PAÍS:

