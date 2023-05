¿Por qué se fueron del país? Hermanos Pacheco revelaron su historia

Los hermanos Pacheco se hicieron virales tras mostrar su casa, hecha durante los 14 años que estuvieron en Estados Unidos, recientemente contaron por qué se fueron y cómo fue su experiencia.

Ambos también se hicieron virales al darle una sorpresa a su madre al regresar de Estados Unidos y volver a su hogar. "Después de 14 años fuera del país esta es nuestra historia", inició el video donde ambos cuentan qué ocurrió.

(Foto: Oficial)

"Nosotros emigramos en 2009 a Estados Unidos a buscar el Sueño Americano, sufrimos bastante hambre, sueño y frío, pero todo sacrificio valió la pena", explicaron.

"Me acuerdo en la cruzada donde estábamos mi hermano siempre orando, pensando, diciendo: 'Dios protégeme', eres el único que puede guiar nuestro camino, recuerdo un momento en que se me rompieron los zapatos, pensé que no iba a llegar vivo allá, hasta que mi hermano, él me dio sus propios zapatos para que yo pudiera cruzar. Me acuerdo de ese momento como si fuera ayer", continuó.

"A la familia hay que apoyar, por eso yo valoro mucho a mi familia, todos los guatemaltecos que estábamos en Estados Unidos, todos somos muy trabajadores y queremos que el mundo escuche que Guatemala tiene guerreros en Estados Unidos y gracias a todos ellos Guatemala está progresando", expresaron.

"Lo único que les digo es que nosotros sufrimos mucho, Dios sabe por qué hizo las cosas así, cuando me despedí de mi mamá al salir a EEUU, se me partió el corazón, sentí dejar a mi familia, dejar mi juventud, dejar mi niñez, pero animamos a todos los que están allá, échenle ganas, que nuestra historia es muy verdadera... A los que están allá, cumplan sus sueños", dijeron.

MIRA EL VIDEO: