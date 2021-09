La icónica voz de Mägo de Oz podría apagarse para siempre

La icónica voz de Mägo de Oz ya preparó su testamento, luego de que le anunciaran que la cirugía a la que será sometido tiene una probabilidad del 70% de salir mal.

José Andrëa, exvocalista de la popular banda "Mägo de Oz", está pasando por una difícil situación de salud, que lo podría llevar a perder hasta la vida.

Y es que durante los últimos siete años, el artista ha pasado por varias cirugías complicadas debido a fuertes daños en su estómago y órganos internos.

Recientemente dio a conocer que entrará al quirófano para una nueva operación, que pone en riesgo su vida.

"Con todas las reparaciones que tengo ahí dentro los médicos no saben si mi organismo va a aguantar o si voy a tener un fallo multiorgánico y me voy a quedar en el quirófano", reveló.

Sereno y tranquilo

Esta situación lo ha tenido muy conmocionado. Pese a ello, confesó que desde que los médicos le explicaron la situación, ha logrado asimilarlo y estar tranquilo. "Me encuentro fuerte y creo que voy a aguantar la operación”, expresó.

No obstante, tras conocer los riesgos de la intervención médica, contó que se está preparando y arreglando temas legales como derechos de autoría y limando perezas con sus excompañeros del grupo, con quienes sostuvo una pelea tras su salida.

Además, trata de pasar más tiempo con su familia, sus hijos, madre y con su actual pareja; pues no quiere desaprovechar el tiempo

“He llorado estos días, sí, pero me repongo, cojo humor, positivismo y para adelante. Si yo me vengo abajo toda mi familia se hunde. No me lo puedo permitir, por mi familia, por mis amigos y por la banda", agregó.

Sus cirugías

Fue en el año 2013 que su salud se empezó a ver afectada, ya que sufrió de una pancreatitis necrosante y le tuvieron que quitar parte del intestino grueso, vesícula y tres cuartas partes del páncreas.

“Tuve una hemorragia grave y se quedaron tocados los riñones, el hígado y otros órganos internos. Estuve ingresado cinco meses, dos de ellos en la UCI. Fue muy duro”, relata. Y continúa: “Me tuvieron que poner una bolsa, con los intestinos por fuera. Y a los dos meses, volví al quirófano para que me reconstruyeran. Me metieron el intestino para adentro, para unirlo a los dos tercios de intestino grueso que me quedaban”, relató.

Pero su cuadro médico ha empeorado, pues durante un concierto interpretó muy potencialmente una nota que le provocó una fuerte lesión.

“Apreté el diafragma para dar una nota muy alta y noté algo, un plaff. Enseguida apareció un bulto y ya sabía que era una eventración que me obligaría a pasar por el quirófano”, añadió.

Las cartas en la mesa

Durante su última consulta médica, los especialistas de salud le dijeron que la probabilidad de que la cirugía saliera mal era muy alta, misma que esta alrededor del 70 por ciento.

La cirugía será practicada el próximo 9 de septiembre, y miles de personas se han sumado para enviarle las mejores vibras.

Aunque físicamente se le ve bien y con una sonrisa de aliento, expresó que ya realizó su testamento y las recomendaciones que sus médicos le han dado por si no sale del quirófano.

“ Sí, también he hecho testamento. No es muy agradable hablar de eso ” José Andrëa , exvocalista Mägo de Oz

"Tiene un 70% de probabilidades de salir mal”. “¿Qué significa salir mal?”, preguntó. “Que se quede en el quirófano. Lo siento”, respondieron. También le recomendaron “que dejase arregladas sus cosas legales, por si acaso”, dijo.

Sus éxitos

El interprete de "Fiesta pagana", nació en Bolivia pero desde los tres meses vive en Madrid.

También es licenciado en Canto por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Inició su carrera en la banda de rock en 1994, en donde alcanzaron la fama con sus populares canciones: Molinos de viento, La costa del silencio, Fiesta pagana, entre otros; estos éxitos los llevó a cosechar una gran fama y tener millones de seguidores por todo el mundo.