Maluma reaparece con inesperada revelación tras polémica en Grammys (video)

El cantautor colombiano reapareció con una revelación personal tras la polémica que protagonizó por no ganar un Grammy.

Luego de estar involucrado en polémica por no ganar el Grammy, y que este lo recibiera Gaby Moreno, el artista colombiano reapareció en sus redes sociales con una revelación más personal.

En su cuenta de Instagram, compartió un carrete de imágenes de sus días recientes y confesó que en un mes nacerá su hija Paris. La publicación se llenó de comentarios felicitándolo por ello.

"El cucho de Paris cumpliendo el sueño..!! Solo 1 mes para conocerte Ya escucharon BLING BLING?", escribió el cantante.

Foto: Instagram/@Maluma

La "fúrica" reacción de Maluma

En sus redes sociales, el cantautor colombiano publicó dos textos que han escandalizado a internautas, pues aseguran que una vez más el famoso está molesto por los resultados.

Y es que la guatemalteca Gaby Moreno se llevó el grammy a "Mejor Álbum Pop Latino", por su producción "X Mí (Vol. 1)", categoría que compartía con el colombiano.

¿"Que se define como POP music? Los leo , me quede con ganas del GRAMMY", escribió Maluma en su cuenta de X. La publicación recibió miles de reacciones y decenas de comentarios de sus seguidores.

Mientras que en Instagram escribió: "No ganamos en esta ocasión pero yo soy 'Don Juan', un OG, y este es el comienzo! Un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas. Vivo de lo que amo y eso no lo cambio por nada! Gracias música!".