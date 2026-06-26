Inglaterra entrena sin novedades mientras Cole Palmer rompe el silencio

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Con la mente puesta firmemente en su siguiente compromiso ante Panamá en la Copa Mundial FIFA 2026, la selección de Inglaterra completó este jueves una nueva jornada de entrenamientos con total normalidad y sin novedades médicas en su campamento.

El estratega Thomas Tuchel dirigió una sesión enfocada en la intensidad táctica y la definición, contando con sus jugadores a plenitud para encarar la preparación del próximo partido del certamen, contra Panamá, en el cierre del Grupo L.

Mientras los Tres Leones blindan su concentración enfocados en el éxito mundialista, en territorio europeo el ruido mediático se encendió tras las declaraciones de Cole Palmer.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Panamá vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

La estrella del Chelsea habló por primera vez tras su drástica exclusión de la lista definitiva para el torneo, asimilando el golpe sin dramatismo desde sus vacaciones: "Esta temporada no ha sido la mejor, pero es lo que es. No voy a estar llorando por una decisión que ya no puedes cambiar, y espero que los muchachos lleguen hasta el final", confesó a la revista i-D.

El talentoso atacante de 24 años, pieza clave en la pasada Eurocopa, prefirió enfocarse en su descanso tras un año condicionado por las lesiones.

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"Voy a relajarme este verano, a descansar por primera vez en tres o cuatro años, antes de volver a lo que amo", añadió Palmer, quien admitió que solo sintonizará la Copa del Mundo si no tiene otros planes: "Si no estoy haciendo nada, entonces veré los partidos, sí".

Con el plantel de Tuchel trabajando a ritmo perfecto, Inglaterra avanza en el torneo mientras sus ausencias ilustres procesan su participación en el Mundial a la distancia.