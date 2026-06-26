Inglaterra va por el liderato y el boleto a dieciseisavos ante Panamá

Panamá e Inglaterra jugarán este sábado (3:00 p. m.) en el Estadio de Nueva Jersey para cerrar la actividad en el Grupo L. El cuadro europeo buscará sellar el liderato y su boleto a la siguiente ronda, mientras que los de Concacaf procurarán despedirse del torneo con la cara en alto.
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Aunque los ingleses llegan como claros favoritos, los canaleros mostraron un buen nivel en su última actuación frente a Croacia (partido que marcó su eliminación del Mundial), aunque fueron poco contundentes en la ofensiva.
Los hombres de Thomas Tuchel, por su parte, dominaron ampliamente el encuentro contra Ghana; sin embargo, los africanos supieron cerrar cada espacio, bloqueando por completo las posibilidades de anotar de Inglaterra.
Con una victoria, los Tres Leones garantizarían su pase a dieciseisavos de final. Incluso si pierden, podrían pelear por un boleto como uno de los mejores terceros lugares. Tanto Inglaterra como Ghana suman 4 puntos, mientras que Croacia llega con 3.
Inglaterra y Panamá revivirán su primer encuentro en Copas del Mundo. Durante la fase de grupos de Rusia 2018, ambas selecciones se enfrentaron por primera vez; en aquel momento, Inglaterra se impuso 6-1 con un triplete de Harry Kane.
Ambas escuadras están completamente a disposición de sus entrenadores e intentarán cumplir sus propósitos sobre la cancha.
Así jugarían:
Panamá: 22 Mosquera, 2 Blackman, 3 Cordoba, 13 Ramos, 14 Harvey, 16 Andrade, 23 Murillo, 6 Martínez, 7 Rodríguez, 11 Barcenas y 17 Fajardo. DT: Thomas Christiansen
Inglaterra: 1 Pickford, 24 James, 2 Konsa, 5 Stones, 25 Spence, 4 Rice, 8 Anderson, 10 Bellingham, 7 Saka, 9 Kane y 18 Gordon. DT: Thomas Tuchel
Croacia vs. Ghana, en discordia
En el mismo horario, Croacia medirá fuerzas contra Ghana en el Estadio de Filadelfia. Ambos equipos llegan con posibilidades de complicar a Inglaterra en su búsqueda por el liderato del Grupo L.
Los ajedrezados son los favoritos sobre el papel, pero el bloque defensivo de los africanos es una amenaza para cualquier propuesta de ataque.