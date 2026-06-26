Inglaterra va por el liderato y el boleto a dieciseisavos ante Panamá

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Panamá e Inglaterra jugarán este sábado (3:00 p. m.) en el Estadio de Nueva Jersey para cerrar la actividad en el Grupo L. El cuadro europeo buscará sellar el liderato y su boleto a la siguiente ronda, mientras que los de Concacaf procurarán despedirse del torneo con la cara en alto.

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Aunque los ingleses llegan como claros favoritos, los canaleros mostraron un buen nivel en su última actuación frente a Croacia (partido que marcó su eliminación del Mundial), aunque fueron poco contundentes en la ofensiva.

Los Tres Leones sumaron 489 líneas de pase en el juego ante Ghana, que terminó 0-0. (Foto: AFP)

Los hombres de Thomas Tuchel, por su parte, dominaron ampliamente el encuentro contra Ghana; sin embargo, los africanos supieron cerrar cada espacio, bloqueando por completo las posibilidades de anotar de Inglaterra.

Con una victoria, los Tres Leones garantizarían su pase a dieciseisavos de final. Incluso si pierden, podrían pelear por un boleto como uno de los mejores terceros lugares. Tanto Inglaterra como Ghana suman 4 puntos, mientras que Croacia llega con 3.

Los canaleros completaron 282 pases de los 356 que registraron ante Croacia. (Foto: AFP)

Inglaterra y Panamá revivirán su primer encuentro en Copas del Mundo. Durante la fase de grupos de Rusia 2018, ambas selecciones se enfrentaron por primera vez; en aquel momento, Inglaterra se impuso 6-1 con un triplete de Harry Kane.

Ambas escuadras están completamente a disposición de sus entrenadores e intentarán cumplir sus propósitos sobre la cancha.

En el partido entre Inglaterra y Ghana, los europeos contabilizaron 35 jugadas a balón parado, 9 de ellos fueron saques de esquina. (Foto: AFP)

Así jugarían:

Panamá: 22 Mosquera, 2 Blackman, 3 Cordoba, 13 Ramos, 14 Harvey, 16 Andrade, 23 Murillo, 6 Martínez, 7 Rodríguez, 11 Barcenas y 17 Fajardo. DT: Thomas Christiansen

Inglaterra: 1 Pickford, 24 James, 2 Konsa, 5 Stones, 25 Spence, 4 Rice, 8 Anderson, 10 Bellingham, 7 Saka, 9 Kane y 18 Gordon. DT: Thomas Tuchel

Declan Rice de Inglaterra acumuló 11 centros frente a la selección de Ghana. (Foto: AFP)

Croacia vs. Ghana, en discordia

En el mismo horario, Croacia medirá fuerzas contra Ghana en el Estadio de Filadelfia. Ambos equipos llegan con posibilidades de complicar a Inglaterra en su búsqueda por el liderato del Grupo L.

Frente a Panamá, en la segunda jornada, Luka Modric de Croacia fue el jugador con más pases, sumando 79. (Foto: AFP)

Los ajedrezados son los favoritos sobre el papel, pero el bloque defensivo de los africanos es una amenaza para cualquier propuesta de ataque.