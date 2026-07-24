Inicia, en Guatemala, la Final Internacional de la Súper Liga Claro 2026

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Reuniendo a los equipos campeones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, se inauguró la Final Internacional de la Súper Liga Claro 2026, buscando consolidarse como una plataforma regional para impulsar el talento joven, promover valores y generar un impacto positivo en la sociedad.

Durante tres días de competencia y después de destacar en los torneos nacionales de sus países, 16 equipos campeones buscarán alcanzar el máximo reconocimiento regional en sus respectivas categorías.

(Fotografía cortesía: Claro Guatemala)

Categorías participantes

En esta edición participan las siguientes categorías:

Sub-13: jugadores nacidos entre 2013 y 2016, de 10 a 13 años.

jugadores nacidos entre 2013 y 2016, de 10 a 13 años. Sub-17: jugadores nacidos entre 2009 y 2012, de 14 a 17 años.

Ambas categorías compiten en las ramas femenina y masculina, ofreciendo una experiencia deportiva inclusiva que celebra y promueve el talento, la disciplina y la dedicación de cientos de promesas del deporte.

Los equipos ganadores recibirán trofeos, medallas y el reconocimiento de toda la región como campeones de la Súper Liga Claro Internacional 2026.

(Fotografía cortesía: Claro Guatemala)

Acceso gratuito y apoyo integral

Desde sus inicios, la Súper Liga Claro se ha distinguido por ser un torneo de acceso gratuito para todos sus participantes. Equipos provenientes de clubes, colegios, escuelas, comunidades, iglesias y grupos de amigos pueden competir sin costo por inscripción, uso de instalaciones deportivas, arbitraje e hidratación.

Para la fase final internacional, Claro también entrega a los equipos campeones uniformes completos, zapatos y medias deportivas. En el caso de las delegaciones que deben trasladarse a otro país, la empresa cubre transporte aéreo, hospedaje, alimentación y movilización local, garantizando una experiencia integral para los participantes.

(Imagen cortesía: Claro Guatemala)

A la fecha, la in iniciativa ha beneficiado a más de 2 mil 286 equipos y 22 mil 860 jóvenes deportistas, quienes encuentran en este torneo una oportunidad para crecer, competir y acercarse a sus sueños.

Para seguir de cerca cada encuentro, conocer historias inspiradoras, consultar resultados y descubrir a los campeones de esta edición, los aficionados pueden visitar www.superligaclaro.com y seguir las redes sociales oficiales de Claro en Facebook e Instagram.