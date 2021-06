Inundaciones en Detroit: rescatan a 50 conductores y cientos de vehículos quedan con daños

Las imágenes compartidas mostraban autos sumergidos en agua y semirremolques atascados en las carreteras.

Las lluvias fuertes taparon las arterias viales en Detroit provocando que cientos de vehículos quedaran varados en autopistas inundadas. Las autoridades rescataron a 50 conductores y se registran daños a 350 vehículos.

"No es normal aquí", dijo el teniente Michael Shaw, portavoz de la Policía Estatal de Michigan a un medio local. "Todas las carreteras del condado han experimentado algún nivel de inundaciones". A las tres de la tarde del sábado, las autoridades contaron cientos de automóviles dañados por las inundaciones.

“Algunos sufrieron daños en los cables, algunos tenían agua hasta la parte superior de las llantas, algunos hasta las ventanas y algunos quedaron completamente sumergidos”, dijo el teniente Shaw. "Mucha gente pensó que podía cruzar el agua, pero no había manera".

Las imágenes compartidas en Twitter mostraban autos sumergidos en agua y semirremolques atascados en las carreteras. La última vez que el sureste de Michigan experimentó tales inundaciones fue en 2014, después de que cayeran de cuatro a seis pulgadas de lluvia durante un período de cuatro horas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

No se reportaron heridos el sábado, pero se enviaron equipos de rescate para ayudar a los atrapados en la inundación, dijo el teniente Shaw. Muchos sótanos se inundaron y era prácticamente imposible moverse el sábado, dijo, y agregó que los socorristas respondieron a miles de llamadas de viernes a sábado.

