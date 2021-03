Estudio sugiere que la Ivermectina no previene el coronavirus

Cuando en abril del año pasado la primera ola de la pandemia de la covid-19 estaba en su máximo auge en varios países del mundo, surgió cierta polémica con un fármaco antiparasitario: la ivermectina.

Muchos afirmaron que su uso prevenía el contagio del virus; sin embargo, esto no está científicamente comprobado. La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) no recomienda usarla como prevención contra la covid-19.

Según una investigación publicada en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), la ivermectina no pareció tener un impacto significativo en mejorar los síntomas de los pacientes con covid-19.

¿Qué es la ivermectina?

La ivermectina es un fármaco antiparasitario desarrollado durante la década de 1970, tras una asociación entre el instituto Kitasato, en Japón, y la compañía farmacéutica Merck.

Este agente mostró un amplio espectro de acción contra parásitos internos y externos, mejoraba la salud de los animales y, por tanto, aumentaba la productividad.

¿Cuándo comenzó su uso?

Todo empezó el 3 de abril, cuando en una prepublicación, la científica australiana Kylie Wagstaff comunicó que usando una cantidad de ivermectina muy alta (aproximadamente 50 veces la dosis que se usa comúnmente), la medicina era capaz de impedir que el SARS CoV2 ingrese a un cultivo celular.

Eso es lo que se llama un estudio in-vitro, es decir en un tubo de ensayo.

Dos semanas después, médicos de Bangladesh comunicaron que habían logrado «curar» al 98% de pacientes que recibieron la combinación de ivermectina y el antibiótico doxiciclina.

Es importante aclarar que la administración de esos medicamentos no fue parte de un estudio. Más del 90% de pacientes con covid-19 se recuperan espontáneamente. Es posible que los pacientes pudieron haberse recuperado sin el uso de esas medicinas.

Sin embargo, todavía falta una prueba de eficacia realmente sólida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FDA desaconsejan el uso de la ivermectina para el tratamiento de covid-19 y advierten de los efectos secundarios.

Aún, se necesitan más pruebas para determinar si la ivermectina puede ser adecuada para prevenir o tratar el nuevo coronavirus.