Japón celebra el partido 1,000 de los Mundiales con una goleada sobre Túnez

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La selección de Japón dio un paso firme hacia los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse con autoridad 4-0 sobre Túnez en el histórico partido número 1,000 en la historia de los Mundiales, disputado en el estadio de Monterrey.

Los Samuráis Azules golpearon desde el arranque. Apenas al minuto 4, una rápida transición ofensiva terminó con un centro de Keito Nakamura que Daichi Kamada empujó de tacón para abrir el marcador.

El conjunto asiático mantuvo el control absoluto del encuentro y estuvo cerca de ampliar la ventaja al minuto 10, cuando el guardameta Marcel Dahmen evitó sobre la línea un nuevo tanto tras una revisión del VAR.

TUN 0-4 JPN (FT) - El partido 1.000 en la historia de la Copa del Mundo termina con la MAYOR goleada a favor de una selección asiática en TODA la historia del torneo y con la eliminación matemática de Túnez. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 21, 2026

La superioridad japonesa volvió a reflejarse en el 2-0 al minuto 31. Tras una recuperación en el mediocampo, Ayase Ueda condujo varios metros y sacó un potente disparo cruzado que dejó sin opciones al arquero tunecino.

En la segunda mitad, el cuadro nipón continuó dominando y encontró el tercero al 69. Junya Ito definió con tranquilidad un mano a mano tras una asistencia de Sano para sentenciar prácticamente el encuentro.

El cuadro tunecino no pudo dar pelea en el encuentro disputado en Monterrey. (Foto: AFP)

La goleada se completó al minuto 84 con el doblete de Ueda, quien conectó de cabeza un centro enviado desde la línea de fondo para establecer el definitivo 4-0.

Joy for Japan! #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026

La derrota deja a Túnez, dirigido por Hervé Renard, virtualmente eliminado del grupo F tras encajar nueve goles en sus dos primeros partidos del torneo. El técnico francés asumió el cargo después de la derrota sufrida por el conjunto africano en su estreno frente a Suecia.