Japón y Suecia no se hacen daño y avanzan a dieciseisavos

Japón y Suecia igualaron 1-1 este jueves y ambos avanzaron a dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.
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Los nipones clasificaron como segundos del Grupo F, por detrás de Países Bajos que ganó la llave tras vencer 3-1 a Túnez. Suecia lo hizo como uno de los ocho mejores terceros.
La selección nipona, que se cruzará con Brasil en la segunda ronda, el lunes en Houston, terminó con cinco puntos, a dos de Países Bajos, mientras que Suecia, que todavía no conoce a su próximo rival, fue tercero con cuatro unidades.
Tras un primer tiempo en el que prácticamente no se atacaron en el espectacular estadio de los Dallas Cowboys de la NFL, Japón abrió la cuenta con tanto de Daizen Maeda a los 56 minutos y Suecia igualó a los 62' con un zurdazo cruzado de Anthony Elanga.
La apertura llegó tras una notable triangulación, asistencia de Kamada y definición cruzada de Maeda ante la salida del portero sueco, Jacob Widell Zetterström.
Pero los nórdicos reaccionaron rápido y encontraron seis minutos más tarde el tanto de la igualdad y del pase a la segunda ronda.
El volante Anthony Elanga, del Newcastle United, empató con un remate cruzado de zurda a media altura, que se le coló en el segundo palo al meta Zion Suzuki, que se mostró lento para reaccionar.
Así jugaron:
Japón: 1 Zion Suzuki, 2 Yukinari Sugawara, 4 Kou Itakura (3 Shogo Taniguchi), 20 Ayumu Seko (16 Tsuyoshi Watanabe), 21 Hiroki Ito, 7 Ao Tanaka, 10 Ritsu Doan (14 Junya Ito), 11 Daizen Maeda, 13 Keito Nakamura (5 Yuto Nagatomo), 15 Daichi Kamada y 18 Ayase Ueda (19 Koki Ogawa). DT: Hajime Moriyasu
Suecia: 1 Jacob Widell Zetterstrom, 2 Gustaf Lagerbielke, 3 Victor Lindelof (15 Carl Starfelt), 4 Isak Hien (7 Lucas Bergvall), 5 Gabriel Gudmundsson (10 Benjamín Nygren), 21 Alexander Bernhardsoon (8 Daniel Svensson), 24 Elliot Stroud (13 Ken Sema), 18 Yasin Ayari, 9 Alexander Isak, 11 Anthony Elanga y 17 Viktor Gyokeres. DT: Graham Potter