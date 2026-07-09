Jorge Jesus, nuevo seleccionador de Portugal

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El entrenador portugués Jorge Jesus será presentado este viernes como nuevo seleccionador de Portugal, sucediendo así al español Roberto Martínez, informó este jueves a la AFP una fuente próxima.

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El técnico de 71 años y la Federación Portuguesa de Futbol alcanzaron un "acuerdo total" y ofrecerán una conferencia de prensa en la sede de la instancia, en la periferia de Lisboa, indicó la misma fuente.

Jorge Jesus es conocido por llevar el control de cada detalle. Durante sus ciclos mundialistas ha implementado pretemporadas de hasta 6 meses. (Foto: Deccan Chronicle)

Jorge Jesus tomará así las riendas de la Seleçao cinco días después de su eliminación en octavos de final del Mundial 2026 a manos de España (1-0).

El veterano técnico, que salió del club saudita Al Nassr el pasado mes de mayo, firmará un contrato por cuatro años, hasta el Mundial 2030, que coorganizarán España, Portugal y Marruecos.

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Con gran experiencia en el futbol luso, Jorge Jesus dirigió a una docena de clubes del país ibérico, entre ellos el Benfica y el Sporting de Lisboa, los dos grandes de la capital.

En el extranjero pasó por el Flamengo de Brasil, el Fenerbahçe en Turquía, y los clubes sauditas Al Hilal y Al Nassr, en el que tuvo a sus órdenes a Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez es conocido por adaptar tácticas de otros deportes como el rugby, para potenciar la posesión y la creatividad de sus equipos. (Foto: AFP)

Luego de la eliminación de Portugal el lunes, el quíntuple Balón de Oro de 41 años confirmó que ese sexto Mundial fue el último de su carrera, sin desvelar sin embargo el camino de su carrera internacional.

Con Portugal, al que dirigía desde 2023, Roberto Martínez conquistó la Liga de Naciones de la UEFA en junio de 2025.