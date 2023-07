¿Joven que "desapareció" hace 8 años siempre estuvo en casa? Detalles salen a luz

-

Un joven llamado Rudy Farias desapareció y ocho años después fue hallado en deplorables condiciones frente a una iglesia.

Rudy Farias fue encontrado el 29 de junio frente a una iglesia en Houston. Su familia lo consideraba un milagro luego de haber estado desaparecido por ocho años.

El joven fue encontrado en un deplorable estado mental y físico. En este momento se encuentra en el hospital, incapaz de hablar más de un par de palabras sin colocarse en posición fetal, con raspones y heridas en el cuerpo.

La madre cree que sufrió algún maltrato, sin embargo, vecinos en Texas han declarado que ellos no creen que Rudy estuviera desaparecido, más bien creen que ha estado viviendo en la casa con su madre.

Kisha Ross vive en el mismo barrio que la madre de Rudy, Janie Santana. En una estación de radio, Ross dijo "el chico nunca estuvo desaparecido. Solía venir a mi garaje, a pasar el rato con mi primo, mi hijo y mi hija", compartió la vecina.

Otro familiar de Ross, Broderick Conley, declaró que Farias salía con él a menudo. Sin embargo, los dos vecinos confirman que no lo habían visto últimamente.

La misma estación habló con Santana, quien dijo que la persona que tanto Ross como Conley creen es Rudy, realmente es su sobrino. La mujer compartió fotografías con la estación, pero los vecinos aseguraron que el sobrino de Santana no era quien ellos conocían como Rudy.

El caso

Farias desapareció en el 2015, luego de pasear a sus perros. Tres años después, la policía recibió una llamada denunciando que el joven estaba viviendo en la casa de un pariente, pero no lograron ubicarlo durante su investigación.

Actualmente un activista nombrado Quanell X declaró a los medios que el joven fue agredido por su madre. Ni la familia o policía han dado declaraciones.