Joven promesa del América de México aceptó jugar por Guatemala

Lo que empezó como un rumor, pronto tomó forma, luego de que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala se puso en contacto con el volante mexicano de 22 años, promesa del club América, quien por tener ascendencia guatemalteca puede defender la azul y blanco, propuesta que el volante ofensivo aceptó.

En charla con ESPN Digital, Chucho López, como lo conocen en el balompié azteca indicó que le dio el sí al país de su abuelo y solo espera que inicien los trámites de naturalización para ponerse a las ordenes de Amarini Villatoro seleccionador nacional.

"No me lo imaginaba. Después del juego contra Comunicaciones me buscaron. Primero le dijeron a un primo de allá y me dijo a mí, pero cuando me dijo no lo tomé en serio. Fue hasta que en el club me avisaron y le puse la seriedad al asunto. Pensé que era broma, porque cómo se iban a contactar con mi primo", comentó.

Tras no recibir el llamado de la Selección Sub23 de México, a la que fue convocado una vez y no estuvo entre los elegidos por el técnico Jaime Lozano, para disputar los pospuestos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Aunque López solo ha estado una vez en Guatemala, para el partido del América contra Comunicaciones, tiene familia en el país de la terna primavera y por sus venas corre sangre guatemalteca.

"Chucho" espera cumplir con los trámites legales y empezar una aventura en su carrera futbolística, así como lo hicieron otros futbolistas como Moisés Hernández, Stefano Cincotta o Jeffrey Payeras.

* Con información de ESPN Digital