¿Quién es el juez Jimmi Bremer que autorizó investigar a periodistas?

Varios periodistas y medios de comunicación podrían ser investigados por resolución del juez Jimmi Bremer.

El juez décimo de instancia penal, Jimmi Bremer, autorizó al Ministerio Público, investigar a periodistas relacionados al caso de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico.

La decisión la tomó durante la audiencia de primera declaración en contra del periodista Zamora, en la cual lo ligó a proceso penal en un segundo caso en su contra y por petición de la fiscal Cinthia Monterroso de la FECI.

Monterroso le dijo al juez, que algunas notas de El Periódico podrían provocar odio, además dijo que periodistas "en contubernio" con Zamora desacreditaron la investigación del Ministerio Público.

La fiscal Cinthia Monterroso pidió que se certifique lo conducente contra personas que el MP considere que pudieron incurrir en delito de complicidad con Zamora.



Mencionó los nombres de algunos periodistas del Periódico.



¿Quién es el juez Bremer?

Actualmente está en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, pero también ha sido juez suplente de primera instancia penal y juez de paz.

En julio de 2022, benefició al exjuez Mynor Moto al cambiar de judicatura el proceso penal en su contra y decidió que él lo conocería. En diciembre de 2022 lo volvió a beneficiar al revocar una orden de captura en su contra por el caso Comisiones Paralelas.

Durante la resolución en la audiencia de José Rubén Zamora, aseguró que se debe esclarecer si con las publicaciones de medios de comunicación se está afectando a fiscales, jueces, operadores de justicia y otros.

"Pensar que pueda cargar yo con la responsabilidad de una certificación y si es el Ministerio Público que me está haciendo notar una situación que puede ser constitutivo de delito, la única responsabilidad que puedo tener yo es viabilizar lo que el propio Ministerio Público me está diciendo en una audiencia o que me está poniendo a mi conocimiento", dijo Bremer.

El Caso

El periodista José Rubén Zamora fue capturado en julio de 2022. La FECI lo acusó de lavado de dinero y actualmente enfrenta juicio por este caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

Una exdirectiva de El Periódico que fue vinculada a este caso, aceptó declararse culpable y fue condenada por medio de un procedimiento abreviado.

Sin embargo, la FECI abrió una segunda investigación en contra de Zamora, esta vez lo acusaron de intentar desviar la investigación del primer caso en su contra.

Por estos hechos, fue capturado Mario Castañeda, el abogado que ejerció la defensa de Zamora, aunque también aceptó declararse culpable y recibir una condena por medio de aceptación de cargos.

Mientras que José Rubén Zamora quedó ligado a proceso penal, resolución emitida por el juez Jimmi Bremer el pasado 28 de febrero de 2023. En la misma audiencia que el juez autorizó al MP investigar a otros periodistas y a medios de comunicación.

Condenan investigación a periodistas

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó que el Ministerio Público podrá investigar a periodistas, consideran que es criminalizar la labor periodística y de medios de comunicación.

"La decisión del juzgador Bremmer, viola flagrantemente el artículo 35 de la Constitución Política de la República, el cual establece que es Libre la emisión del pensamiento por cualquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previo", señaló la APG en un comunicado.