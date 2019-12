Kenderson Navarro, el portero que debutó en el clásico 310

El portero guatemalteco Kenderson Navarro debutó en el clásico 310 por necesidad ya que Nicholas Hagen fue expulsado y el juvenil debió de terminar el duelo.

Pese a que recibió un gol y los rojos cayeron 1-0, pudieron avanzar a la final al igualar en el global 1-1 y por mejor posición en la tabla los escarlatas lograron el boleto.

“ Me quedé helado cuando vi la expulsión de Nico. No me podía mover hasta que los profes me dijeron que me pusiera los guantes que me tocaba atajar. La primera jugada y me quedo con la pelota y bajo la presión. ”

Kenderson Navarro

, portero de Municipal