España espera la mejor versión de Lamine Yamal para acabar con Francia

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Lamine Yamal asegura que está listo para afrontar el mayor desafío de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Tras llegar al torneo aún en proceso de recuperación de una lesión y sin el protagonismo esperado, el joven atacante afirmó que atraviesa su mejor momento físico y espera volver a brillar frente a Francia, rival al que enfrentará este martes por un boleto a la final.

Hace dos años, con apenas 16 años, Yamal marcó un golazo ante los galos en la Eurocopa, tanto que inició la remontada española rumbo al título continental. Ahora, a punto de cumplir 19, sueña con volver a ser determinante.

Aunque solo ha anotado un gol en la justa mundialista, el extremo del Barcelona dejó claro que las estadísticas individuales pasan a segundo plano.

Lamine Yamal fue elegido como el MVP ABSOLUTO en el triunfo de España ante Bélgica. Los aficionados volvieron a votar al crack del FC Barcelona como la figura del partido. Fue el futbolista de España con más duelos ganados (9), con más toques en el área rival (12), con más… pic.twitter.com/ipeUyrYRQP — Invictos (@InvictosSomos) July 10, 2026

"Ganamos la Eurocopa y solo marqué un gol. Si ganamos el Mundial, nadie me preguntará cuántos hice. Lo importante es que el equipo siga avanzando", afirmó.

Ante Bélgica fue uno de los jugadores más desequilibrantes del ataque español y aseguró que cada partido lo hace sentirse mejor.

"Llego con mucha confianza. Sé que estoy preparado para este partido y tengo muchas ganas de que llegue", comentó.

El joven extremo volvió a ser determinante en el partido contra Bélgica. (Foto: AFP)

Sobre el duelo frente a Francia, consideró que será el choque que todos esperaban desde el inicio del torneo.

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"Para mí son las dos mejores selecciones del Mundial. Vamos a afrontarlo sin miedo. Si hay un equipo capaz de competirle a Francia, somos nosotros", sentenció Yamal, convencido de que la Roja puede regresar a una final mundialista.

*Con información de AFP