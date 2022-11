Proyectan fuertes insultos contra Elon Musk en sede de Twitter (video)

Una serie de mensajes contra Elon Musk fueron proyectados en la fachada de la sede de Twitter, tras la renuncia masiva de empleados.

Luego de que cientos de empleados decidieran renunciar a Twitter, tras la advertencia de Elon Musk sobre trabajar más horas y adaptarse a cambios drásticos que planea implementar, una proyección de insultos se hizo presente en el edificio de la empresa.

Los trabajadores que decidieron marcharse continuaron una serie de protestas. Varios de ellos se reunieron frente a la sede para demostrar su descontento al magnate.

"Elon Musk: parásito supremo, hijo varón mediocre, privilegio presurizado, pequeño racista, megalómano, millonario sin valor, bebé en bancarrota", decía el letrero.

New projection on Twitter’s headquarter building now by a guy who calls himself a projection activist. #sanfrancisco pic.twitter.com/rqIstLQ5d6 — Gia Vang (@Gia_Vang) November 18, 2022

Cierra las oficinas

Ante esta oleada de renuncias, Musk tomó la decisión de cerrar para evitar un posible sabotaje de los empleados que se despidieron.

Una periodista estadounidense de Plattformer y quien ha estado de cerca reportando los últimos incidentes en Twitter, destacó que el equipo del nuevo propietario está "aterrorizado" de que los desertores hagan un boicot.

"Todavía están tratando de averiguar a qué trabajadores de Twitter necesitan cortar el acceso", dijo Zoë Schiffer. Según el informe, las oficinas de Twitter permanecerán cerradas hasta el lunes 21 de noviembre.

"Continúe cumpliendo con la política de la empresa al abstenerse de discutir información confidencial en redes sociales, con la prensa o cualquier otro lugar", se lee en un mensaje que recibieron los empleados.