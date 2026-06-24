Laporte avisa: Uruguay irá "a full" pero España busca el liderato

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"Tenemos claro que van a ir a full", avisó el central de la selección española Aymeric Laporte sobre el duelo ante Uruguay, que se juega la clasificación a dieciseisavos de la Copa Mundial FIFA 2026 en Guadalajara, en la última jornada de la fase de grupos.

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"Sería nuestro caso si estuviéramos en su posición. Es lo normal en un equipo. Tenemos mucha ambición por terminar primeros y vamos a por ello", señaló sobre el duelo entre los dos gallos del grupo H.

Antes de la última jornada, España manda con 4 puntos, seguida de Cabo Verde y Uruguay, que tienen dos, y cierra Arabia Saudita con uno.

️ "Tenemos claro que ellos van a ir a 'full'. Es lo normal en un equipo que quiere pasar de la fase de grupos".



➡️ "Sabemos lo que tenemos que hacer y lo que queremos es ganar y ser primeros de grupo".



️ @Laporte, jugador internacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/cA5Hie174g — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 24, 2026

La Roja tiene prácticamente asegurada su clasificación, pero la Celeste se juega seguir en el torneo.

Repasa las tablas de posiciones de los grupos de la Copa Mundial FIFA 2026.

El central nacido en Francia cree que la clave del duelo ante Uruguay es que España se centre "en su futbol", y dijo que el examen de la Celeste lo harán "en profundidad" en los dos días que quedan hasta el partido.

Laporte, titular ante Cabo Verde (0-0) y Arabia Saudita (4-0), se refirió a la anatomía del partido.

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Tras dos duelos ante equipos encerrados en su área, Uruguay saldrá a por todas, con la valentía habitual de los equipos de Marcelo Bielsa, precisamente el técnico que le hizo debutar en el Athletic.

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"Ante los que se encierran atrás, los partidos se enquistan un poco más. Pero llevamos 33 partidos sin perder, nos han jugado de todas las maneras posibles. Depende mucho de nosotros. Si tenemos el día es muy difícil ganarnos", dijo.

Tras el duelo contra Uruguay la selección española regresará a Chattanooga donde se ejercitará unos días con vistas a los dieciseisavos de final, ronda en la que abandonará definitivamente su campo base.