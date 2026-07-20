Conoce las marcas históricas que dejó la Copa Mundial de la FIFA 2026

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La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, quedará en la historia como la edición que redefinió el torneo. La expansión de 32 a 48 selecciones y de 64 a 104 partidos abrió la puerta a nuevas marcas deportivas, económicas y de asistencia que difícilmente pasarán desapercibidas.

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Durante 39 días de competencia, el campeonato dejó récords individuales, hazañas colectivas y cifras sin precedentes, además de una final inédita entre España y Argentina.

También fue apenas la segunda ocasión en que dos selecciones hispanohablantes disputaron el título, algo que solo había ocurrido en Uruguay 1930, cuando Uruguay y Argentina protagonizaron la final.

"Kiki" también estableció un nuevo récord de goles en fases de eliminación directa. (Foto: AFP)

Récords históricos

Uno de los registros más importantes fue el cambio de dueño del título de máximo goleador histórico de los Mundiales. El alemán Miroslav Klose, con 16 anotaciones, fue superado primero por Lionel Messi, quien llegó a 21 tantos, y posteriormente por Kylian Mbappé, nuevo líder histórico con 22.

La "Pulga" también rompió otra marca al convertirse, con 38 años, en el jugador más veterano en anotar un triplete en un Mundial, logro que consiguió en el debut de Argentina frente a Argelia.

La "Pulga" rompió varios récords individuales y disputó su sexto Mundial. (Foto: FIFA)

Por su parte, Cristiano Ronaldo amplió su legado al convertirse en el primer futbolista en marcar al menos un gol en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

La selección española levantó la copa en el Mundial más grande de la historia, disputado por 48 selecciones. (Foto: AFP)

Los tres también ingresaron a un exclusivo club junto al portero mexicano Guillermo Ochoa al disputar seis Mundiales, una cifra inédita en la historia del torneo.

El Coloso de Santa Úrsula añadió otro capítulo a su legado durante la primera Copa del Mundo organizada por tres países. (Foto: AFP)

Goleadores y partidos memorables

La edición de 2026 también marcó un antes y un después en el apartado ofensivo. Por primera vez, cuatro jugadores superaron la barrera de los siete goles en un mismo Mundial: Mbappé, Messi, Jude Bellingham y Erling Haaland.

Además, "Kiki" estableció otro récord al llegar a 11 goles en fases de eliminación directa, la mayor cifra registrada por un futbolista en activo.

El partido por el tercer lugar entre Inglaterra y Francia también quedó para la historia. El triunfo inglés por 6-4 se convirtió en el duelo con más goles por ese puesto y en el encuentro más anotador de un Mundial desde el histórico 10-1 de Hungría sobre El Salvador en España 1982. El torneo, además, superó la barrera de los 300 goles.

CR7 logró convertirse en el único futbolista que ha marcado en seis ediciones mundialistas distintas. (Foto: AFP)

Un Mundial de cifras récord

Fuera del terreno de juego, la edición de este año también pulverizó todas las marcas económicas.

La FIFA anunció ingresos históricos por 15 mil millones de dólares, el doble de lo recaudado en Catar 2022, consolidando esta Copa del Mundo como la más lucrativa de la historia.

ESPAÑA 2026 ✍️



Y la historia de la #CopaMundialFIFA se sigue escribiendo... pic.twitter.com/CudtqVNqeS — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 20, 2026

El organismo también repartió 655 millones de dólares entre las 48 federaciones participantes, un incremento del 50 % respecto al torneo anterior. El campeón recibió un premio de 50 millones de dólares.

308 goles fueron anotados en la edición 2026 de la Copa del Mundo

Los goles que dejó el Mundial

Gol más rápido: Matías Galarza (Paraguay) marcó ante Turquía al 1:04.

Tiempo añadido: Se anotaron 32 goles después del minuto 90; el 90+4 fue el más productivo con 6.

Prórroga: Hubo 2 goles después del minuto 120 (Tielemans al 120+5 y Lautaro Martínez al 1210+1).

Argentina, letal al final, marcó 8 goles entre los minutos 76 y 90, igualando el récord de Alemania en 1954.

Autogoles: Se registraron 12; Egipto y Catar fueron las selecciones con más tantos en propia puerta (2 cada una).

De cabeza: Se marcaron 50 goles; Inglaterra fue la selección más efectiva por esa vía con 5.

A balón parado: Se anotaron 33 goles, incluidos 23 tras tiros de esquina.

Tiros libres directos: Se marcaron 6 goles, además de 4 originados en la misma acción tras el cobro.

Penales: Se sancionaron 21; 15 terminaron en gol, 5 fueron atajados y 1 se desvió.

Gol con más pases: Giovanni Reyna (EE. UU.) anotó tras una secuencia de 26 pases, la más larga del torneo.

Saques de banda: Solo 2 goles llegaron tras un lateral en todo el Mundial.

*Con información de agencias