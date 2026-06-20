Aficionados de Brasil pasan la "maldición de Rocky" a los argentinos (video)

La leyenda de la "maldición de Rocky" retorna con más fuerza en este Mundial 2026.
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Aficionados del fútbol brasileño han puesto la camisola de Argentina sobre la estatua Rocky Balboa, ubicada en el Museo de Arte de Filadelfia, en Estados Unidos, la noche del viernes 19 de junio.
Esta supuesta "maldición" busca que Argentina sea el perdedor en esta Copa del Mundo 2026. Cientos de personas admiraron el momento donde un apasionado escala la estatua para colocarle la camisola de Argentina.
Mira aquí el momento:
La "maldición de Rocky"
La estatua de Rocky Balboa es un ícono cultural asociado con la lucha y la victoria y la superstición, conocida como la "maldición de Rocky", se vincula con la fuerza y la creencia de un nocaut simbólico al usar objetos del equipo rival.
La creencia, surgida tras múltiples demostraciones de su supuesta fiabilidad, ha provocado incluso que algunos aficionados eviten vestir los colores de su propio equipo.
Recientemente, la "maldición" tomó fuerza cuando aficionados de Ecuador colocaron su propia camisola en la estatua causando que Costa de Marfil ganará 1-0 el pasado 14 de junio.