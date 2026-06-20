Aficionados de Brasil pasan la "maldición de Rocky" a los argentinos (video)

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La leyenda de la "maldición de Rocky" retorna con más fuerza en este Mundial 2026.

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Aficionados del fútbol brasileño han puesto la camisola de Argentina sobre la estatua Rocky Balboa, ubicada en el Museo de Arte de Filadelfia, en Estados Unidos, la noche del viernes 19 de junio.

Esta supuesta "maldición" busca que Argentina sea el perdedor en esta Copa del Mundo 2026. Cientos de personas admiraron el momento donde un apasionado escala la estatua para colocarle la camisola de Argentina.

Mira aquí el momento:

Brazilian fans actually went to Philadelphia and dressed the Rocky Balboa statue in an Argentina jersey just to curse them.



If you know sports history, you know that whatever team’s jersey goes on Rocky ends up losing. Brazil is really using mind game now! pic.twitter.com/yopaNY9Tsc — Ultras Clips (@ultras_clips) June 19, 2026

NO DEJAN PASAR LA OPORTUNIDAD



Aprovechando su paso por Estados Unidos, aficionados de Brasil y Haití hicieron una parada obligada en las legendarias escaleras de Rocky Balboa en Filadelfia.



@fertrujillomx pic.twitter.com/ewhh2stof2 — Claro Sports (@ClaroSports) June 19, 2026

La "maldición de Rocky"

La estatua de Rocky Balboa es un ícono cultural asociado con la lucha y la victoria y la superstición, conocida como la "maldición de Rocky", se vincula con la fuerza y la creencia de un nocaut simbólico al usar objetos del equipo rival.

La creencia, surgida tras múltiples demostraciones de su supuesta fiabilidad, ha provocado incluso que algunos aficionados eviten vestir los colores de su propio equipo.

Recientemente, la "maldición" tomó fuerza cuando aficionados de Ecuador colocaron su propia camisola en la estatua causando que Costa de Marfil ganará 1-0 el pasado 14 de junio.